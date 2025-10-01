Dolar
Sağlık Bakanlığı 2025: 2.753 Sürekli İşçi Alımı Detayları

Sağlık Bakanlığı 2025: 2.753 Sürekli İşçi Alımı Detayları

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için gerçekleştireceği personel alımının ikinci aşamasına geçti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplamda 18 bin yeni personel alımının yapılacağını duyurarak, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi istihdam edileceğini açıkladı. Sözleşmeli personel alım süreci için başvurular ÖSYM üzerinden alınırken, sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların detayları merak ediliyor.

Personel Alım Süreci ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin yeni personel alımına dair yapılan açıklamada, sürekli işçi alımına yönelik ilanların İŞKUR tarafından yayımlanacağı bilgisi verildi. Sürekli işçi alımı için başvuru tarihleri, şartlar, kadro ve branş dağılımı gibi konuların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bu süreçte adayların İŞKUR'un resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri önerilmektedir.

Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Detaylar

15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları doğrultusunda yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar, 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu süreçte, adayların KPSS-2025/5 tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeleri önem taşımaktadır. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 6 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

İŞKUR Üzerinden İşçi Alımı

Sağlık Bakanlığı'nın 2.753 sürekli işçi alımı için İŞKUR'un başvuru ekranı henüz açılmamıştır. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci başlamış olacak. Adayların, İŞKUR'un e-şube sistemine erişerek başvuru yapmaları gerekecek. Bu sistem üzerinden gerekli bilgileri tamamlayarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden güncellemeleri takip etmek, başvuru sürecinde önemli bir adım olacaktır.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu alımların ülkeye ve sağlık sektörüne katkı sağlayacağını belirterek, yeni istihdamların hayırlı olmasını diledi. Kamuoyuna yansıyan bu gelişmeler, sağlık alanındaki istihdam olanaklarını artırma amacı taşımaktadır ve adaylar için büyük bir fırsat sunmaktadır.

