Şaban Vatan Kimdir, Nereli? Neden Hapse Girdi?

Rabia Naz Vatan'ın Ölümü ve Adalet Mücadelesi

Şaban Vatan, 2018 yılında Giresun'un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili adalet arayışıyla tanınan bir şahıs olarak dikkat çekiyor. Yedi yılı aşkın süredir sürdürdüğü mücadele, Türkiye kamuoyunda geniş yankı bulmuş durumda. Bu süreçteki çabaları ve yaşadığı zorluklar, Vatan'ın kişiliği ve durumu hakkında birçok soruyu gündeme getiriyor.

Şaban Vatan'ın Hayatı ve Kökeni

1976 doğumlu olan Şaban Vatan, Giresun'un Eynesil ilçesinde dünyaya geldi ve yaşamını burada sürdürmektedir. Eşi Atika Vatan ile birlikte, kızı Rabia Naz'ın ölümüne dair gerçeklerin ortaya çıkması için kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. Mesleği hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, Vatan'ın yerel kültüre bağlı yaşamı ve bölge halkıyla olan ilişkileri, adalet arayışında önemli bir rol oynamaktadır.

Adalet Mücadelesinin Başlangıcı

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı olarak bulunmuş ve hayatını kaybetmiştir. Olay sonrası, resmi makamların "yüksekten düşme" açıklamasına karşı çıkan Şaban Vatan, kızının bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini ve olayın örtbas edildiğini savunarak adalet mücadelesine başlamıştır. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyunu bilgilendiren Vatan, yaşadığı zorluklara rağmen bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır.

Yerel Destek ve Siyasi Süreç

Şaban Vatan, Eynesil'de yürüttüğü adalet mücadelesinde bölge halkından geniş bir destek toplamıştır. Bu destek, hem duygusal hem de hukuki zorluklarla dolu olan süreçte Vatan'a güç vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu'nda da yer alan Vatan, süreç içerisinde çeşitli engellerle karşılaşmış ve 2020 yılında soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması üzerine itirazda bulunmuştur.

Hapis Cezası ve Tahliye Süreci

2019 yılında, eski AKP Milletvekili Nurettin Canikli tarafından açılan bir dava sonucunda "hakaret" ve "kişisel verileri paylaşma" suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Şaban Vatan, 14 Temmuz 2025'te Espiye Açık Cezaevi’ne girmiştir. 21 Ağustos 2025 tarihinde tahliye olan Vatan, sosyal medya hesapları üzerinden “Rabia Naz için adalet” çağrısını sürdürmektedir. Bu durum, adalet arayışının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Sonuç ve Beklentiler

Şaban Vatan’ın yaşadığı süreç, sadece kişisel bir adalet mücadelesi değil, aynı zamanda Türkiye'de çocuk ölümleri ve adalet arayışları konusunda önemli bir tartışma başlatmıştır. Vatan, kızı için adalet arayışını sürdürürken, bu süreçte toplumsal bilincin ve destekleyici dayanışmanın önemini vurgulamaktadır. Giresun'da başlayan bu mücadele, Türkiye genelinde adalet arayan birçok aile için de bir ilham kaynağı olma potansiyeline sahiptir.