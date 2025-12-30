Reyhanlı'da Kayıp Çocuk Skandalı: Dayı, Yeğenini Diri Diri Gömüp Arama Kurtarmaya Katıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir El Cedduğ'un kaybolmasıyla ilgili yaşanan olaylar, bölgedeki güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Amir, 12 Aralık'ta okul çıkışında evine gitmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, Amir'in dayısı M.E. şüpheli olarak gözaltına alındı. Dayı, kaybolan yeğeninin durumuyla ilgili olarak kayıtlara yansıyan bir dizi tutarsız ifade verdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları ve Bulunma Süreci

Polis ekipleri, Amir'in kaybolduğu gün bölgede bulunan 200'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek dayıyı tespit etti. M.E., baraj yolunda Amir ile birlikte bir evin kamerasına yakalanmış olmasına rağmen, yeğeninin kaybolduğuna dair bir bilgisi olmadığını iddia etti. Bunun üzerine, AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşları, Amir'i bulmak için geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlattı. İki gün boyunca süren çalışmalar sonucunda, Amir, kafasında yaralarla ve toprağa gömülmüş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Amir, burada gördüğü tedavi sonrasında hayati tehlikeyi atlattı.

Amir'in Korkunç Deneyimi

Hastaneden taburcu edilen Amir, yaşadığı dehşet verici olayları anlattı. Üç gün boyunca gömülü kaldığını ifade eden Amir, o süreçte uyumadığını ve sürekli Allah'a dua ettiğini belirtti. Amir, "Dayım beni okula geldiğinde, 'annen ve baban beni senin almamı istedi' dedi. Ben de ona inandım. Ancak okuldan alıp gittiğinde beni dövmeye başladı ve bayıldım. Dayım beni gömdüğünde, ölümü düşündüğünü sanıyordum," dedi. Amir'in kurtarılmasında önemli rol oynayan arama kurtarma ekibinden Ramazan isimli görevli, Amir'in yardım çağrısını duyup onu kurtardığını aktardı.

Dayının Cani Davranışı ve Aile Tepkisi

Amir'in babası Muhammed El Cedduğ, dayısının arama kurtarma çalışmalarına katılmasının kendileri için büyük bir şok olduğunu ifade etti. "Dayım, oğlumu ararken hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Oğlumun durumunun şu anda iyi olduğunu söyleyebilirim, ancak onun bu durumu yaşamasını istemiyoruz," dedi. Baba El Cedduğ, Türkiye Cumhuriyeti'nden dayısına en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Olayın ardından, Amir'in durumu hakkında bilgi veren baba, "Oğlum eve döndüğü için çok mutluyuz. Ancak bu durumun nasıl yaşandığını anlayamıyoruz. Oğlum, okulunu ve arkadaşlarını özlüyor. Dayısının neden böyle bir şey yaptığını bilmek istiyoruz," ifadelerini kullandı. Amir'in okul hayatına dönmesi ise ailesi için en önemli hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.