Regaip Kandili Ne Zaman? Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak? (2025-2026 Diyanet Dini Günler Takvimi)

Müslüman toplumu için manevi bir önem taşıyan üç aylar ve Regaip Kandili tarihleri, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen bireyler tarafından merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025-2026 dini günler takvimini yayımlayarak bu önemli tarihleri duyurdu. Üç aylar, İslam dünyasında ruhsal bir yenilenme ve ibadet dönemi olarak kabul edilmektedir.

Üç Ayların Başlangıcı

Üç aylar, Recep ayı ile başlayarak, Şaban ayı ile devam etmekte ve Ramazan ayı ile sona ermektedir. Bu dönem, Müslümanlar için bolca dua ve ibadet etme fırsatı sunar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri takvim verilerine göre, 2025 yılında üç ayların başlangıcı 21 Aralık 2025 Pazar günü olacaktır. Bu tarih, aynı zamanda Regaip Kandili'nin bulunduğu haftaya denk gelmektedir. Böylelikle, Müslümanlar yeni bir yıla manevi bir atmosfer içinde girmiş olacaklar.

Regaip Kandili ve Diğer Önemli Tarihler

2025 yılında Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecektir. İslam inancında önemli bir yer tutan bu gece, rahmet ve bereketin bol olduğu bir zaman dilimi olarak değerlendirilir. Ayrıca, üç aylar süresince diğer önemli tarihler de bulunmaktadır. Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi kutlanacakken, Şaban ayı başlangıcı ise 20 Ocak 2026'dır. Bunun yanı sıra, Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü, Ramazan ayı başlangıcı ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü olacaktır. Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecektir.

Bu özel günler, Müslümanların manevi hayatında önemli bir yere sahiptir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvim sayesinde, vatandaşlar bu tarihlere göre hazırlıklarını yapma imkânı bulacaktır. Üç aylar ve kandil geceleri, ibadetlerin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi adına bir fırsat sunmaktadır.