Recep Ayında Yapılacak İbadetler ve Dualar

Recep Ayında Yapılacak İbadetler ve Dualar

14
14
Recep Ayında Yapılacak İbadetler ve Dualar
Okunma Süresi: 2 dk

İslam dünyası, manevi bir atmosferin hâkim olduğu Üç Aylar'a girmeye hazırlanıyor. 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak olan 1 Recep 1447 tarihi, müminler için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu mübarek ay, Ramazan-ı Şerif’in habercisi olarak bilinirken, birçok kişi bu günleri nasıl değerlendirebileceğini merak ediyor. Peki, Recep ayında hangi ibadetlerin yapılması, hangi duaların okunması ve hangi zikirlerin çekilmesi önerilmektedir? İşte bu soruların yanıtları.

Recep Ayı ve Regaip Kandili Tarihleri

Recep ayı, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 19 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında, 25 Aralık Perşembe günü yılın ilk kandili olan Regaip Kandili de idrak edilecek. Bu özel günler, müminler için manevi bir arınma ve ibadet dönemi olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte yapılacak ibadetler ve dualar, müminlerin kalplerine huzur getirmeyi amaçlıyor.

İbadetler ve Dualar

Recep ayı boyunca gerçekleştirilecek en önemli ibadetlerden biri oruç tutmaktır. Ayrıca, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) bu ayda yaptığı dualar da müminler tarafından sıklıkla okunmaktadır. Peygamberimiz, bu ayın girmesiyle birlikte aşağıdaki duayı okurdu: “Allah’ım! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (İbn Hanbel, I, 259)

Onar Günlük Zikirler

Recep ayı içerisinde onar günlük dilimlerle belirli zikirlerin çekilmesi tavsiye edilmektedir. Bu zikirler, dini hayatı zenginleştirmek ve manevi huzuru artırmak amacıyla yapılmaktadır. İşte bu dönemde önerilen zikirler:

İlk 10 Gün: 100 defa Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum

İkinci 10 Gün: 100 defa Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed

Üçüncü 10 Gün: 100 defa Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim

Günlük Zikir Tavsiyeleri

Bu mübarek ayda ayrıca günlük olarak yapılması önerilen zikirler de bulunmaktadır. Her gün 1000 defa Kelime-i Tevhid okunması ve üç aylar boyunca her gün 1660 defa Ya Allah zikredilmesi teşvik edilmektedir. Ayrıca, genel zikir olarak 1100 kere “La İlahe İllallah” ve 100 kere de “Muhammedürresulullah” okunması önerilmektedir.

Bu ibadetlerin ve duaların, müminlerin kalplerine huzur ve manevi bir derinlik katması beklenmektedir. Recep ayı, tüm İslam âlemi için bir rahmet ve bereket dönemidir.

