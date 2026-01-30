Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
İbrahim Arıkboğa'nın Vefatı, Siverek'te Derin Üzüntüye Yol Açtı

İbrahim Arıkboğa'nın Vefatı, Siverek'te Derin Üzüntüye Yol Açtı

İbrahim Arıkboğa'nın Vefatı, Siverek'te Derin Üzüntüye Yol Açtı
Okunma Süresi: 2 dk

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan İbrahim Arıkboğa’nın vefatı, mesai arkadaşları ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Uzun yıllar boyunca çalıştığı kurumda gösterdiği gayret ve insan ilişkileri ile tanınan Arıkboğa’nın ani ölümü, yakın çevresini derin bir yasa boğdu.

Meslek Hayatı ve Tanınmışlığı

İbrahim Arıkboğa, Siverek Belediyesinde uzun süredir zabıta memuru olarak görev yapıyordu. İlçe halkı tarafından sevilen bir isim olan Arıkboğa, görev süresi boyunca vatandaşlarla kurduğu güçlü ilişkilerle dikkat çekti. Bu ilişkiler, onun sadece bir memur değil, aynı zamanda toplumun bir parçası olarak da tanınmasını sağladı. Arıkboğa'nın çalışkanlığı ve insanlarla olan sıcak ilişkileri, onun meslek hayatında edindiği saygınlıkta önemli bir rol oynadı.

Aile ve Taziye Süreci

Merhum İbrahim Arıkboğa’nın vefatı, ailesi ve yakınları için büyük bir kayıp oldu. İbrahim Arıkboğa, Siverek’te diş hekimi Beşir Gürbüz’ün kayınbabası, Hasan Keleş’in oğlu Barış ile Hasan Arıkboğa’nın babası olarak tanınıyordu. Ailesi, taziye sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti. Taziyeler, Hasan Çelebi Mahallesi 38. Sokak'ta bulunan Merkez Taziye Evi’nde kabul edileceği bildirildi.

Cenaze Töreni ve Katılım

İbrahim Arıkboğa’nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Siverek ilçesindeki aile mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, Arıkboğa’nın ailesinin yanı sıra belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu durum, Arıkboğa'nın toplumdaki yerinin ve sevilmesinin bir göstergesi olarak dikkat çekti. Tören, hem ailesi hem de yakınları için duygusal anlara sahne oldu.

