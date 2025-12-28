Prof. Dr. Reha Ersöz'ün Hayatı ve Vefatı

Türk Oftalmoloji Derneği’nin eski başkanı ve onursal üyesi Prof. Dr. Reha Ersöz, göz hastalıkları alanındaki önemli katkılarıyla tanınan bir akademisyendi. Vefatı, sağlık camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Yüzlerce hekimin yetişmesinde önemli rol oynayan Ersöz için taziye mesajları yayımlandı. Peki, Prof. Dr. Reha Ersöz kimdir, kaç yaşındaydı ve nasıl hayata veda etti? İşte hayatı ve kariyerine dair detaylar.

Prof. Dr. Reha Ersöz Kimdir?

Prof. Dr. Reha Ersöz, göz hastalıkları (oftalmoloji) alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Meslek yaşamı boyunca yalnızca klinik başarılarıyla değil, aynı zamanda bilimsel üretkenliği ve eğitim odaklı yaklaşımı ile de dikkat çekmiştir. Uzun yıllar çeşitli üniversite hastanelerinde akademik görevler üstlenmiş, birçok tıp öğrencisi ve göz hastalıkları uzmanının yetişmesine katkıda bulunmuştur. Bilimsel yayınları ve eğitim etkinlikleri ile Türkiye'de oftalmoloji alanında önemli bir gelişim sürecinin öncüsü olmuştur.

Türk Oftalmoloji Derneği’ne Katkıları

Prof. Dr. Reha Ersöz, Türk Oftalmoloji Derneği’nde uzun yıllar görev almış, derneğin genel başkanlığını üstlenmiş ve sonrasında onursal başkan olarak anılmıştır. Bu süreçte, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde pek çok bilimsel iş birliğine imza atmış, oftalmoloji kongrelerinin gelişimine öncülük etmiştir. Eğitim programları, sempozyumlar ve akademik çalışmalarla genç doktorların yetişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Özellikle meslek etiğine olan bağlılığı ve akademik disiplini, meslektaşları tarafından sıkça vurgulanmıştır.

Yaşı ve Vefat Nedeni

Prof. Dr. Reha Ersöz’ün yaşıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, tıp camiasında uzun yıllar aktif bir akademisyen olarak görev yaptığı göz önüne alındığında, 70’li yaşlarının üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ölüm nedeni hakkında da resmi bir bilgi verilmemiştir. Ancak, ailesine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ersöz’ün bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve doğal nedenlerle hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Vefat haberi, 28 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Taziye Mesajları ve Anılar

Prof. Dr. Reha Ersöz’ün vefatının ardından, Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri, Türk Tabipler Birliği ve Türk Oftalmoloji Derneği gibi birçok kurum taziye mesajları yayımlamıştır. Meslektaşları ve öğrencileri sosyal medya üzerinden Ersöz’e dair anılarını ve saygı mesajlarını paylaşmıştır. Taziye mesajlarında yer alan ifadeler arasında “Bilime ve insanlığa adanmış bir ömür”, “Yetiştirdiği yüzlerce doktorun gönlünde iz bıraktı” ve “Meslek etiğinin yaşayan temsilcilerindendi” gibi duygusal anekdotlar yer almaktadır.

Bilim Dünyasına Bıraktığı Miras

Prof. Dr. Reha Ersöz’ün en önemli mirası, yetiştirdiği hekimler ve bilimsel katkılarıdır. Öğrencileri, onu sadece bir eğitmen değil, aynı zamanda bir rehber ve ilham kaynağı olarak tanımlamaktadır. Tıp camiasının hafızasında, meslek ahlakı, disiplinli akademik çalışmaları ve hasta odaklı yaklaşımı ile yaşamaya devam edecektir. Reha Ersöz ismi, Türk tıbbı için daima unutulmayacak bir figür olarak anılmaya devam edecektir.