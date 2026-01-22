POMEM Sonuçları Açıklandı mı? 33. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Dolar
Polis Akademisi, 33. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ön başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekleyen polis adayları için önemli bir süreç başlatmış durumda. Adaylar, eğitimlerini tamamladıktan sonra girecekleri sınav için hazırlıklarını sürdürürken, sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu haline geldi. "POMEM sonuçları açıklandı mı?" sorusu, iki gün boyunca sıkça gündeme geldi.

33. Dönem POMEM Alım Süreci

33. dönem POMEM kapsamında Türkiye genelinde 10 bin yeni polis alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, gerekli başvuru işlemlerini tamamlayarak ön başvurularını yaptı. Eğitim sürecinin ardından, belirlenen tarihlerde sınav aşamalarına katılacak olan adaylar, başarılı oldukları takdirde polis olma yolunda önemli bir adım atmış olacaklar. Bu süreçte, polis adaylarının ön başvuru sonuçlarını öğrenmeleri büyük bir heyecan oluşturuyor.

POMEM Ön Başvuru Sonuçları Beklentisi

Polis Akademisi, 33. dönem POMEM ön başvuru sonuçlarını henüz açıklamamışken, adaylar sonuçları öğrenmek için resmi web sitesini sıkça kontrol ediyor. Geçtiğimiz dönemde başvurular 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 11 Aralık'ta açıklanmıştı. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 33. dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının 22 Ocak'ta ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr adresinden sorgulama yapabilecekler.

POMEM sonuçlarının açıklanması, adayların gelecekleri açısından oldukça kritik bir dönüm noktası. Bu süreç, sadece bireyler için değil, ülkenin güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Adayların, eğitim ve sınav aşamalarında gösterdikleri başarı, Türkiye'nin polis gücünün güçlenmesine katkıda bulunacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, yeni döneme dair umutlar ve beklentiler de artacak.

