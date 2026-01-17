Özgür Özel: Son Seçimde Hata Yaptık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin 82.'sinde, son seçimlerde yaşanan hatalara dikkat çekti. Özel, Hatay'ın geçmişte kazandıkları bir şehir olduğunu belirterek, “31 Mart zafer gecesinde elimizde olan tüm belediyeleri kazanırken, büyükşehirleri ve 21 ili kazanmış olmamıza rağmen, Hatay'ı kaybettik” dedi.

Hatay'daki Seçim Hataları

Özgür Özel, Hatay'daki seçim sürecinde yaşanan talihsizlikleri dile getirerek, “Küçük bir farkla ve çeşitli hilelerle oyların çalındığı bir sürecin içerisinde bulunduk. Bu durumu engelleyebilmek için daha fazla çaba göstermeliydik. Hatay'ı kazanmak için açık bir farkla sonuç almalıyız” ifadelerini kullandı. Özel, önümüzdeki seçimlerde Hatay'a daha fazla sahip çıkacaklarını vurguladı.

Depremin Ardından Hatay'a Destek

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin, Hatay için tarihinin en acı günlerinden biri olduğunu belirten Özel, resmi rakamlara göre 24 bin 147 Hataylının hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bu trajik olayın ardından CHP olarak yerel yönetimlerle birlikte Hatay'a destek verdiklerini kaydeden Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu süreçte önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Eleştiriler ve Talepler

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, deprem sonrası yapılan katkıları hiçe sayarak, CHP'yi deprem turistleri olarak nitelendirmesini eleştirdi. Ayrıca, Hatay'daki belediye çalışanlarının emeklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özel, deprem sonrası sürecin siyasi malzeme haline getirilmesine karşı çıkarak, gerçek siyasetin halkın ihtiyaçlarını dinleyerek yapılması gerektiğini söyledi.

Hatay'da Yaşanan Sorunlar

Hatay'da hâlâ 155 bin kişinin konteynerlerde yaşadığını belirten Özel, devletin bu durumu görmezden gelmemesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, esnafın yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, sorunların Meclis'te hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti. Özel, hükümete çağrıda bulunarak, deprem konutlarından vergi alınmaması gerektiğini ve bu konuda acil adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Özgür Özel, Hatay'daki sorunların çözümü için bir komisyon kurulması gerektiğini önerdi. Bu komisyonun, bölgedeki milletvekillerinin bir araya gelerek deprem sonrası yapılması gerekenler hakkında ortak bir çalışma yürütmesini sağlayacağını ifade etti. Hatay'ın acil desteğe ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı ve “Birlikte hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Son olarak, Hatay'da kayıpların hâlâ devam ettiğini hatırlatan Özel, bu durumun halk üzerindeki etkisinin büyük olduğunu vurguladı. Hatay’a yönelik duyulan özlemi ve destek taleplerini dile getirerek, “İyi ki varsın Hatay” dedi.