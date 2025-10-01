Özel'den meşruiyet göndermesi: Milletten alınır, Trump'tan değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama yılı açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından protesto edildi. CHP lideri Özgür Özel, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özel, meşruiyetin yalnızca milletten alınabileceğini, dışarıdan bir kaynaktan gelmeyeceğini vurguladı.

Meclis Açılışına Katılmama Kararı

CHP, TBMM'nin yeni yasama yılına katılmama kararı alarak, belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto etti. Özgür Özel, geçtiğimiz yıl Erdoğan’ı TBMM açılışında ayakta karşıladıklarını hatırlatarak, "Son bir yılda saygı duyulacak ne yaptı?" diye sordu. Özel, Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkilerini kullanmakla birlikte, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uymadığını ifade etti.

Trump ile Görüşme Üzerine Eleştiriler

Özel, Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye de dikkat çekerek, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın "Meşruiyet veriyoruz, büyük değişiklikler göreceksiniz" ifadesine tepki gösterdi. Bu bağlamda, "Meclis'te konuşmak meşruiyet gerektirir, milletten alınır. Trump'tan alınmaz" dedi.

Partinin Durumu ve Siyasi Stratejiler

Özel, CHP’nin içindeki gelişmelere de değinerek, “Bütün planların boşa çıktığı bir süreci yaşıyoruz. CHP'yi bölebilir miyiz?” sorusunun gündeme geldiğini belirtti. Son kongredeki il başkanlığı seçiminde sıkı bir rekabet olduğunu ve partiyi bölmek için kayyum atama çabalarının yalnızca AKP yargısının eleştirilmesine yol açtığını ifade etti. Seçim hukukunun istikrarlı kararlarıyla sürecin devam ettiğini vurguladı.

Erdoğan'a Saygı ve Beklentiler

Özgür Özel, geçen yıl Erdoğan'ı makamı nedeniyle saygıyla karşıladıklarını, ancak bu yıl için aynı tutumu sergilemeyeceklerini belirtti. "Küçücük çocuklarla uğraşıyorlar. 26 yaşındaki çocukları iftiracılığa zorlamak için hapse atıyorlar" diyen Özel, Anayasa çerçevesinde görevini yerine getirmeyen birine saygı duymalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Bülent Arınç'a Yönelik Yanıtlar

Bülent Arınç'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmasına dair eleştirilerine de yanıt veren Özel, Arınç'ın önceki dönem Meclis Başkanı olmasının etkisiyle değerlendirmelerini saygıyla karşıladığını ifade etti. Arınç'ın pek çok konuda haklı olduğunu belirttiği açıklamalarının ardından, bu süreçle ilgili detayları kendisine aktardığını dile getirdi.