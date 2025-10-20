Ormanlar Küllerinden Doğuyor: Yanan Alanlar Yeniden Yeşeriyor

Türkiye'de orman varlığının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar, orman yangınları nedeniyle zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılmasını hedefliyor. Özellikle 'seyrek dikim' ve 'yangın emniyet şeritleri' yöntemleri ile yanan bölgeler, doğanın yeniden canlanmasına katkı sağlıyor.

Orman Varlığı ve Ağaçlandırma Çalışmaları

Türkiye genelinde orman alanlarının artırılması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere, toplamda 24 bin hektar kumul alan ağaçlandırılarak orman varlığına katkıda bulunuluyor. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi farklı bölgelerde, yerel iklim ve toprak koşullarına uygun ağaç türleriyle gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Türkiye, orman varlığı bakımından dünya sıralamasında 6. ve Avrupa'da ise 1. sırada yer alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Türkiye orman varlığı açısından 46. sıradan 27. sıraya yükselmiş durumda. Ülke topraklarının yüzde 30'unu oluşturan 23,4 milyon hektar alan ormanlarla kaplı.

Yanan Alanların Yeniden Ağaçlandırılması

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'de yanan orman alanlarının başka bir amaçla kullanılmadığını belirtiyor. Anayasa'nın 169. maddesine göre, bu alanların yeniden ormanlaştırılması gerektiğini vurgulayan Karacabey, bugüne kadar yanmış ve ağaçlandırılmadan bırakılmış bir orman alanı bulunmadığını ifade ediyor. Ormancılığın doğayı taklit etme ilkesine göre, her bölgenin toprak yapısı, iklim şartları ve rakımına uygun ağaç türlerinin seçildiği belirtiliyor.

Yangın Emniyet Şeritleri ve Seyrek Dikim

Yangın riski yüksek bölgelerde, yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine yakın alanlarda yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırma yapıldığını aktaran Karacabey, özel teknikler uygulandığını belirtiyor. Bu yöntemler arasında, daha seyrek fidan dikimi ve yangın emniyet yolları ile şeritleri oluşturmanın yer aldığı ifade ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde yetişen bir ağaç türünün, İç Anadolu veya Doğu Anadolu bölgelerinde yaşatılamayacağını dile getiren Karacabey, her ağaç türünün toprak ve su ihtiyacının farklı olduğunu vurguluyor.

Meyve Veren Ağaçlar ve Yerel Destekler

Karacabey, özellikle meyveli orman ağaçları olarak adlandırılan zeytin, badem, kestane ve ceviz gibi türlerin ağaçlandırma çalışmalarında değerlendirildiğini belirtiyor. Bu uygulamanın, bölge halkına ek gelir sağlamasının yanı sıra yaban hayatının besin ihtiyacını karşılamaya da katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşların kendi arazilerinde bu tür ağaçları dikmelerine destek sağlamaktadır. Bu çerçevede, özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşların ağaçlandırma masraflarının yüzde 65’inin hibe olarak karşılandığı bildirilmektedir.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında 11 Kasım tarihi, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren her yıl yüksek katılımla kutlanan bu etkinlik, tüm illerde ve 920 ilçede fidan dikim etkinlikleri ile kutlanmaktadır. Bu yıl da 11 Kasım'da 81 ilde etkinlikler düzenlenecek ve vatandaşlar bu organizasyonlara davet edilecektir.