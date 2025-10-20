Ekrem İmamoğlu, 'Sahte Diploma' Davasında İkinci Kez Hakim Karşısında

Dolar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili olarak 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma, 20 Ekim 2023 tarihinde, İstanbul Adliyesi'nde bulunan 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilecek.

Davanın Arka Planı

İmamoğlu, hakkında açılan davada 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor. İlk duruşma 12 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş, bu duruşmada hakim, iddianameyi özetleyerek davanın seyrini belirlemişti. Dava, çeşitli sebeplerle ertelenmiş olup, sonraki duruşma tarihi olarak 20 Ekim 2023 belirlenmişti. Bu süreç, İmamoğlu'nun siyasi kariyerini önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip.

İmamoğlu'nun Beklentileri

İmamoğlu, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak savunma yapacak. Siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası olan bu dava, aynı zamanda kamuoyunda geniş yankı bulmakta. İmamoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, davanın siyasi bir komplo olduğunu iddia ediyor. Tarafların beklentileri ve duruşmanın sonucu, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor.

Yasal Sürecin İşleyişi

Dava süreci, Türkiye’deki yargı sisteminin işleyişi açısından da dikkate değer bir örnek teşkil ediyor. Mahkeme, duruşmanın yapılacağı yer olarak Silivri'yi seçerken, İstanbul Adliyesi'nin fiziksel yetersizliklerini göz önünde bulundurmuş durumda. Bu durum, adalet sisteminin işleyişini ve mahkemelerin yükünü de gözler önüne seriyor.

İmamoğlu'nun duruşması, sadece bir yargı süreci değil, aynı zamanda Türkiye'deki siyasi dinamiklerin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Duruşmanın nasıl sonuçlanacağı, hem İmamoğlu'nun siyasi geleceği hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi açısından kritik bir öneme sahip.

