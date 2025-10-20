Altın Fiyatları 20 Ekim 2025: Güncel Gram ve Çeyrek Altın Değerleri

20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Kocaeli Kuyumcular Birliği, altın fiyatlarına ilişkin güncel verileri açıkladı. Altın fiyatlarında gözlemlenen yukarı yönlü hareket, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu kapsamda, çeyrek altın fiyatı 10 bin 360 lira olarak belirlenirken, gram altın 6 bin 415 liradan işlem görüyor.

Güncel Altın Fiyatları

Kocaeli Kuyumcular Birliği verilerine göre, altın alım-satım fiyatları şu şekildedir:

22 Ayar Bilezik: Alış 5.419 TL – Satış 6.019 TL

Ata Lira: Alış 40.280 TL – Satış 42.280 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.710 TL – Satış 10.360 TL

Yarım Altın: Alış 19.420 TL – Satış 20.720 TL

Ziynet Altın: Alış 38.840 TL – Satış 41.440 TL

Reşat 5’li: Alış 191.600 TL – Satış 209.600 TL

Reşat 2,5’luk: Alış 95.800 TL – Satış 104.800 TL

24 Ayar 1 Gram: Alış 5.995 TL – Satış 6.415 TL

Piyasalarda Belirsizlikler Devam Ediyor

Uzman ekonomistler, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin süreceğini öngörüyor. Bu durum, yatırımcılar için volatil bir ortam yaratıyor. Ekonomistler, kısa vadeli alım satım işlemleri yerine uzun vadeli yatırım stratejilerinin benimsenmesi gerektiğini vurguluyor. Altın, tarihsel olarak güvenli bir liman olarak görülse de, mevcut piyasa koşullarında dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Yatırımcıların altın alım kararlarını verirken dikkatli olması, piyasa trendlerini takip etmesi ve uzun vadeli hedefler belirlemesi önem taşıyor. Altın fiyatlarının gelecekteki seyri, global ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.