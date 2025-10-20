Dolar
Uğur Ünalan Kimdir, Nereli? SGK Yönetim Kurulu Üyesi Hakkında Bilinenler

Uğur Ünalan Kimdir, Nereli? SGK Yönetim Kurulu Üyesi Hakkında Bilinenler

Uğur Ünalan Kimdir, Nereli? SGK Yönetim Kurulu Üyesi Hakkında Bilinenler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ünalan, kamu yönetiminde önemli bir konuma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 1976 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dünyaya gelen Ünalan, eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile başlamış, ardından Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Uğur Ünalan’ın kariyeri, kamu hizmeti ve sendikal faaliyetleri ile şekillenmiştir.

Kamu Görevine Sosyal Sigortalar Kurumu’nda Başladı

Uğur Ünalan, 1997 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Daire Başkanlığı'nda göreve başlamıştır. Bu süreçte, SGK'nın Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanlığı gibi önemli birimlerdeki görevleri, onun kamu yönetimi konusundaki deneyimini artırmıştır. Bu görevlerden elde ettiği tecrübe, SGK’nın işleyişine katkıda bulunma noktasında kendisine önemli bir avantaj sağlamıştır.

Sendikal Kariyeriyle De Tanınıyor

Uğur Ünalan, kamu görevleri ile birlikte sivil toplum alanında da aktif rol oynamaktadır. Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen'de çeşitli kademelerde görev alarak, kamu çalışanlarının hak ve taleplerinin savunulmasında öncülük etmiştir. Şube Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve en son olarak Genel Başkanlık görevlerini yürütmesi, onun sendikal alandaki etkisini artırmış ve geniş bir kitleye hitap etmesini sağlamıştır.

SGK Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Uğur Ünalan, 27 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen SGK 7. Olağan Genel Kurulu'nda, kamu görevlilerini temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Bu görevde, SGK'nın karar alma süreçlerinde aktif bir rol üstlenmektedir. Uğur Ünalan, evli ve bir çocuk babasıdır. Kamu hizmetindeki tecrübesi ve sendikal alandaki çalışmaları, onu bu pozisyonda önemli bir figür haline getirmiştir.

