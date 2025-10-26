Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Ömer Çelik: PKK'nın Kararı Terörsüz Türkiye'nin Somut Sonucu

Ömer Çelik: PKK'nın Kararı Terörsüz Türkiye'nin Somut Sonucu

Ömer Çelik: PKK'nın Kararı Terörsüz Türkiye'nin Somut Sonucu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den tamamen çekilme kararı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, bu kararın Türkiye'nin "terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan somut adımlardan biri olduğunu vurguladı.

PKK'nın Çekilme Kararı ve Silah Bırakma Süreci

Ömer Çelik, PKK'nın Türkiye içindeki unsurlarının yanı sıra Irak ve Suriye'deki silahlı yapılarının feshedilmesi ve silah bırakma sürecinin devam etmesinin, "terörsüz Türkiye" hedefinin temel unsurları arasında yer aldığını belirtti. Çelik, "Bugünkü gelişmeler, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine yönelik yeni adımların atılacağının açıklanması, 'terörsüz Türkiye' yol haritasının ilerlemesinin somut sonuçlarıdır" ifadelerini kullandı.

Milli İrade ve Terörsüz Türkiye Süreci

Çelik, "terörsüz Türkiye" sürecinin, demokrasinin tehditlerden arındırılması için stratejik ve tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Bu süreçte, komşu ülkelerle olan ilişkilerin güçlendirilmesi ve terör örgütleri üzerinden emperyalist etkilerin önlenmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde Sayın Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesinin önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Sürecin Korunması ve Provokasyonlara Dikkat

Çelik, sürecin her türlü provokasyondan korunması için dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Yakın bölgede yaşanan kaosların arkasındaki siyasi ve istihbari odakların farkında olduklarını, bu nedenle kararlılıkla "terörsüz Türkiye" yol haritasını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, farklı siyasi partilerin varlığının bu süreçte zenginlik sağladığını ve bu çeşitliliğin, devletin niteliklerine ve milletin değerlerine uygun bir şekilde korunması gerektiğini vurguladı.

Çelik, "Her bir vatandaşımızın desteğiyle, kardeşliğimiz ve tarihsel bağlarımızla hedeflerimize ilerliyoruz" diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin gündeminin "terörsüz Türkiye" hedefi etrafında şekillendiğini belirtti. Bu bağlamda, devletin tüm kurumlarının kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

#Ömer Çelik
