Ökkeş Şendiler Vefat Etti: Milliyetçi Camianın Önemli İsimlerinden Biri

Kahramanmaraş’ın siyaset ve eğitim alanında tanınmış isimlerinden biri olan Ökkeş Şendiler, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1956 doğumlu olan Şendiler, Türk siyasetinde önemli bir yer edinmiş, özellikle Maraş Olayları davasında üstlendiği rollerle dikkat çekmişti. Milliyetçi camianın etkili figürlerinden biri olarak bilinen Şendiler, siyasi kariyeri boyunca birçok önemli görevde bulunmuştur.

Ökkeş Şendiler Kimdir?

Ökkeş Şendiler, 1956 yılında Kahramanmaraş’ın Kuzucak köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra, Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünden mezun olarak matematik öğretmeni olarak kariyerine başlamıştır. Siyasi yaşamına 1980 öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde aktif olarak katılan Şendiler, 1991 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) adayı olarak Kahramanmaraş milletvekili seçilmiştir. TBMM'de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği gibi önemli görevler üstlenmiştir.

Siyasi Kariyeri ve Dönüm Noktaları

Şendiler, MÇP içindeki görüş ayrılıkları sonrasında 1993 yılında Büyük Birlik Partisi (BBP) çatısına katılmıştır. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi ile seçim iş birliği yaparak İzmir milletvekili adayı olmuştur. Ancak bu seçimde Meclis’e girmeyi başaramamıştır. 2008 yılına kadar BBP’de Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2010 yılında Kahramanmaraş’ta kendi irtibat bürosunu açarak siyasi yaşamına yeniden dönmüştür.

Maraş Olayları ve Yargı Süreci

Ökkeş Şendiler’in kariyerinde en çok tartışılan konu, 1978 Maraş Olayları’na karışmasıdır. Bu olayların ardından Adana Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılanmış ve kendisine, olaylar sırasında sinemaya bomba atarak halkı kışkırtma suçlaması yöneltilmiştir. Yargılama sürecinin sonunda beraat etmiştir. Beraat sonrasında soyadını "Şendiller" olarak değiştirmiştir. Bu olay, Şendiler’in siyasi kariyerinde önemli bir yer tutmaktadır.

Son Yılları ve Siyasi Etkileri

BBP’den ayrılmasının ardından, Şendiler’in siyasi etkinlikleri devam etmiştir. 2009 yılında düzenlenen Alevi Çalıştayı’na davet edilmesi, kamuoyunda tartışmalara yol açmış, bazı sanatçılar tarafından protesto edilmiştir. Maraş Olayları’nın anma etkinliklerinde de adı sıkça geçmiştir. Son dönemlerinde Cumhur İttifakı’na eleştiriler yönelten Şendiler, İYİ Parti’yi desteklediğini de ifade etmiştir. Ökkeş Şendiler, evli ve üç çocuk sahibidir, yaşamı boyunca Türk siyasetinde önemli bir iz bırakmıştır.