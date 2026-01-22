Nice-Go Ahead Eagles Maçı İzle: Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, Nice ile Go Ahead Eagles arasında kritik bir karşılaşma gerçekleşecek. Bu mücadele, Nice için oldukça önemli bir anlam taşıyor. Henüz puanla tanışmamış ve grupta son sırada bulunan Nice, taraftarının desteğiyle kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Diğer yandan, Go Ahead Eagles ise deplasmandan galip gelerek puanını 9'a çıkarmayı ve turnuvadaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Maçın Tarihi ve Saati

Nice-Go Ahead Eagles maçı, 22 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Nice, evinde alacağı bir galibiyetle hem moral bulmayı hem de gruptaki şanslarını artırmayı hedefliyor. Öte yandan, Go Ahead Eagles ise deplasmandaki bu zorlu mücadelede galip gelerek, Avrupa sahnesinde kalma mücadelesine devam etmek istiyor.

Maçın Yayın Bilgileri

Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak olan Nice-Go Ahead Eagles maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmamaktadır. Ancak, ASpor kanalı üzerinden maçın canlı yayın akışı takip edilebilecektir. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için yayın saatinde ekran başında olmaları gerekmektedir.

Nice ve Go Ahead Eagles arasındaki bu mücadele, takımların Avrupa kupalarındaki geleceklerini belirleyecek kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Her iki ekip de sahada gösterdikleri performansla, UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek.