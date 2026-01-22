Dolar
43,2961 %-0.01
Euro
50,7767 %0.27
Gram Altın
6.722,38 % 0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Nice-Go Ahead Eagles Maçı İzle: Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Nice-Go Ahead Eagles Maçı İzle: Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Nice-Go Ahead Eagles Maçı İzle: Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Okunma Süresi: 2 dk

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, Nice ile Go Ahead Eagles arasında kritik bir karşılaşma gerçekleşecek. Bu mücadele, Nice için oldukça önemli bir anlam taşıyor. Henüz puanla tanışmamış ve grupta son sırada bulunan Nice, taraftarının desteğiyle kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Diğer yandan, Go Ahead Eagles ise deplasmandan galip gelerek puanını 9'a çıkarmayı ve turnuvadaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Maçın Tarihi ve Saati

Nice-Go Ahead Eagles maçı, 22 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Nice, evinde alacağı bir galibiyetle hem moral bulmayı hem de gruptaki şanslarını artırmayı hedefliyor. Öte yandan, Go Ahead Eagles ise deplasmandaki bu zorlu mücadelede galip gelerek, Avrupa sahnesinde kalma mücadelesine devam etmek istiyor.

Maçın Yayın Bilgileri

Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak olan Nice-Go Ahead Eagles maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmamaktadır. Ancak, ASpor kanalı üzerinden maçın canlı yayın akışı takip edilebilecektir. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için yayın saatinde ekran başında olmaları gerekmektedir.

Nice ve Go Ahead Eagles arasındaki bu mücadele, takımların Avrupa kupalarındaki geleceklerini belirleyecek kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Her iki ekip de sahada gösterdikleri performansla, UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek.

#Avrupa
#Nice
#Türkiye
#Uefa Avrupa Ligi
AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı
AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı
#Politika / 22 Ocak 2026
Güllü'nün Kızının Eski Nişanlısı Kervan Eminoğlu Adliyeye Sevk Edildi
Güllü'nün Kızının Eski Nişanlısı Kervan Eminoğlu Adliyeye Sevk Edildi
#Magazin / 22 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Suriye Sınırında Türk Bayrağına Yönelik Saldırı: MSB'den Açıklama
Suriye Sınırında Türk Bayrağına Yönelik Saldırı: MSB'den Açıklama
Gündem
TOKİ Adana Kura Çekilişi Ne Zaman? 2026 TOKİ Adana Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
TOKİ Adana Kura Çekilişi Ne Zaman? 2026 TOKİ Adana Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Ünlü Oyuncu Arzum Onan, Kahvede Mükemmelini Anlattı
Ünlü Oyuncu Arzum Onan, Kahvede Mükemmelini Anlattı
Pintus, Arda Güler'i 'Mükemmel Makine'ye Dönüştürmek İçin Kolları Sıvadı
Pintus, Arda Güler'i 'Mükemmel Makine'ye Dönüştürmek İçin Kolları Sıvadı
Sivas'ta 2025 Yılında Konut Satışları Yüzde 29,3 Artış Gösterdi
Sivas'ta 2025 Yılında Konut Satışları Yüzde 29,3 Artış Gösterdi
Yeşilçam’dan akademiye uzandı: Gölgen Bengü yıllar sonra ortaya çıktı
Yeşilçam’dan akademiye uzandı: Gölgen Bengü yıllar sonra ortaya çıktı
POMEM Sonuçları Açıklandı mı? 33. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
POMEM Sonuçları Açıklandı mı? 33. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sözleşmeli Personel İçin Yarı Zamanlı Çalışma Düzenlemesi
Sözleşmeli Personel İçin Yarı Zamanlı Çalışma Düzenlemesi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft