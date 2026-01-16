Nevin Vurunbiği'nin Hayatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Bağışladığı Mal Varlığı

Adana'da yaşayan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlama kararı alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu karar, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ortaya çıktı. Vurunbiği'nin babası, bu bağış kararına itiraz ederek vasi davası açtı ve bu süreçte Nevin Vurunbiği, akıl sağlığının değerlendirilmesi amacıyla hastaneye yatırıldı. Ancak yapılan muayenelerin ardından akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi ve hastaneden taburcu oldu.

Nevin Vurunbiği Kimdir?

Nevin Vurunbiği, Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan bir tarih öğretmeni olarak biliniyor. 30 yıllık öğretmenlik kariyerine sahip olan Vurunbiği, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda görev yapmaktadır. Eğitim hayatı boyunca birçok öğrenci yetiştiren Vurunbiği, tarih alanında derin bir bilgi birikimine sahiptir. Tüm mal varlığını bağışlama kararı, ailesi ile yaşadığı anlaşmazlıkların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Bağış Kararı ve Ailevi Sorunlar

Nevin Vurunbiği, iki ev, iki araç ve iki milyon lira birikimini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlama kararı almasının ardından, ailesinin tepkisiyle karşılaştı. Babası, bu durumu kabul edemeyerek vasi davası açtı. Bu süreçte Vurunbiği, psikoz teşhisi ile hastaneye yatırıldı. Ancak hastanede geçirdiği süre zarfında, akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenerek tedavi sonrası görevine geri döndü.

Hastane Süreci ve Duygusal Yansımalar

Nevin Vurunbiği, hastanede geçirdiği zor günleri anlatarak, "Bir babanın bunları yapması çok üzücü ve içler acısı bir durum. Bu aşamaya gelmeden çözümler olabilirdi ama bu duruma gelmesi çok ağır ve üzücü oldu." şeklinde ifade etti. Bu açıklama, Vurunbiği’nin yaşadığı duygusal zorlukların altını çizmektedir ve ailesiyle olan ilişkilerinin karmaşıklığını göstermektedir.

Nevin Vurunbiği'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı bu bağış, eğitim camiasında ve toplumda geniş yankı buldu. Öğretmenlik kariyeri boyunca edindiği deneyimlerle, tarih alanında önemli bir figür olmayı başaran Vurunbiği'nin bu kararı, hem kişisel hem de toplumsal açıdan tartışmalara yol açmaktadır.