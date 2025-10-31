Dolar
Muhittin Böcek ve Melek Kurukama Arasındaki İddialar Gündemde
Okunma Süresi: 2 dk

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in son günlerde etkin pişmanlık kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu iddiası, kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı. Bu iddiaların yanı sıra, Böcek'in Melek Kurukama ile ilişkisi olduğu yönündeki spekülasyonlar da dikkatleri çekti. Peki, Muhittin Böcek ve Melek Kurukama arasındaki bu iddialar ne anlama geliyor? Melek Kurukama kimdir ve hangi alanlarda faaliyet göstermektedir? İşte bu soruların yanıtları.

Etkin Pişmanlık İddiaları

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuru yaptığı öne sürüldü. Bu durum, yerel basında geniş yankı bulurken, Böcek bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, söz konusu başvurunun asılsız olduğunu belirtti.

Melek Kurukama'nın Kimliği ve İddialar

Melek Kurukama'nın kim olduğu ve Muhittin Böcek ile olan ilişkisi, son günlerin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Antalya'da yaşayan Kurukama'nın, Böcek'in lüks bir sitede ev aldığı, ona lüks bir araç hediye ettiği ve binlerce dolar değerinde marka bir saat verdiği iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar, Kurukama'nın savcılık ifadesinde yer buldu, ancak Böcek bu konudaki suçlamaları da reddetti.

Melek Kurukama'nın Kariyeri

Melek Kurukama'nın kariyeri ile ilgili olarak, ilk olarak Konyaaltı Eğitim Vakfı'nda (KONTEV) işe girdiği ve ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak çalıştığı iddiaları ortaya atıldı. Bu bilgilerin doğruluğu, henüz resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiştir. Kurukama'nın iş hayatı ve Böcek ile olan ilişkisi, yerel siyasi arenada dikkat çekici bir konu oluşturmaktadır.

Muhittin Böcek'in Sağlık Durumu ve Açıklamaları

Böcek, sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye gittiğini ifade etti. Açıklamalarında, şeker, kalp, tansiyon, prostat ve böbrek değerlerinde yüksekliğin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, akciğer sorunları yaşadığını ve bu nedenle asılsız iddiaların kendisini üzdüğünü vurguladı. Bu durum, kamuoyunda tartışmalara yol açarken, Böcek'in sağlık durumu da dikkatle takip edilmektedir.

Bu gelişmeler ışığında, Muhittin Böcek ve Melek Kurukama arasındaki iddiaların ne yönde ilerleyeceği merakla bekleniyor. Siyasi arenada yaşanan bu durum, Antalya'daki kamuoyunu da derinden etkilemekte. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

