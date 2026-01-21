MSB 1.113 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1.113 işçi alımı için düzenlenen kura çekiminin tarihi ve detaylarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Başvuruların 26 Aralık'ta sona ermesinin ardından, on binlerce aday kura sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Adayların en çok merak ettiği konulardan biri, 'MSB 1.113 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuydu.

Kura Çekiminin Gerçekleştiği Tarih ve Saat

MSB 1.113 işçi alımına ilişkin kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekim, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı'nın Çankaya/Ankara'daki merkezinde yapıldı. Kura sonuçlarının akşam saatlerinde ilan edilmesi ve sonuçların yer aldığı isim listesinin yayımlanması bekleniyor.

Kura Sonuçlarının Yayınlanması ve İlgili Süreçler

Kura sonucunda belirlenen adayların, sınava girmeye hak kazanıp kazanmadıkları, ilgili şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek. Bu kontroller arasında eğitim durumu, mesleki tecrübe ve gerekli belgelerin incelenmesi yer alıyor. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

Belge Kontrol Süreci

Adayların, belge kontrolüne gelirken, belgelerin asıllarını ve fotokopilerini beraberinde getirmeleri gerekecek. Belge kontrolünde hatalı veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen asil adayların yerine, yedek adaylar arasından belgesi tam olan ilk sıradaki aday sınava kabul edilecek. Ayrıca, talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları da idarece sonlandırılacak.

Belge kontrolü ve tesliminin ardından, sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste, yine https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak. Tüm bu süreç, adayların iş başvurularının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.