MLKP Operasyonunda 21 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerde adı geçen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, toplamda 33 şahıs tespit edildi. Bu şahısların 7'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu bildirildi. Geri kalan 24 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Antalya, İzmir ve Sivas'ta eş zamanlı olarak 25 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, güvenlik güçleri tarafından 1 adet silah, 1 adet şarjör, 52 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 55 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyalin de tespit edilerek el konulduğu ifade edildi. Bu bulgular, soruşturmanın derinlemesine yürütüldüğünü ve terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü göstermektedir.

Firari Şüphelilere Yönelik Çalışmalar

Operasyon sonucunda tespit edilen 3 firari şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma, terör örgütü ile bağlantılı kişilerin adalet önüne çıkarılması amacıyla hız kesmeden sürdürülüyor. Emniyet güçleri, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonların etkili bir şekilde devam edeceğini ve bu tür suçların önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.