Milyonlarca Emekli Zammı Bekliyor: En Düşük Ne Kadar Olacak?

Ülke genelinde, Alanya da dahil olmak üzere milyonlarca emekli, 2026 Ocak ayında açıklanacak maaş zammını merakla bekliyor. Emeklilerin maaş artışları, enflasyon oranları ile birlikte refah payı formülünün yeniden gündeme gelmesiyle birlikte daha da önem kazandı. Bu durum, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sorusunu ön plana çıkarttı.

Emekli Maaş Artışları ve Enflasyon Oranı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, 6 aylık enflasyon oranına bağlı olarak hesaplanırken, memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirleniyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri göz önüne alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %11–13, memur emeklilerine ise %17–19 oranında zam yapılması öngörülüyor. Bu durum, iki emekli kesimi arasında 6 puanı aşan bir fark oluşabileceğini ortaya koyuyor.

Merkez Bankası Anketi ve Zam Oranları

Merkez Bankası’nın Ekim 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli maaş zammı konusunda önemli ipuçları sunuyor. Ekonomistler, 2025 yıl sonu enflasyonunu %31,77 olarak tahmin etmekte. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısında enflasyon oranı %12,94 olarak belirlenebilir. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı %12,94, memur emeklilerinin maaş zammı ise %19,39 olarak hesaplanacak. Aradaki 6,45 puanlık fark, refah payı tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor.

Olası Refah Payı Uygulamaları

Hükümetin, emekliler arasındaki maaş farkını azaltmak amacıyla refah payı formülünü yeniden devreye alabileceği konuşuluyor. Olası iki senaryo üzerinde duruluyor: Eşitleme Formülü kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6,45 puan refah payı eklenerek zam oranı %19,39’a çıkarılabilir. Genel Artış Formülü ise hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine ek refah payı verilerek zam oranının %19,39’un da üzerine taşınmasını sağlayabilir. Hangi formülün uygulanacağı, Ocak 2026’da açıklanacak resmi oranlarla birlikte netleşecek. Refah payı kararı alınması halinde, yasal bir düzenleme yapılması gerekecek.

Geçmişteki Refah Payı Uygulamaları

Daha önce benzer refah payı uygulamaları gerçekleştirilmişti. 2023 yılının Ocak ve Temmuz aylarında hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine refah payı verilmiş, 2024 Ocak ayında ise yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek ödemeler yapılmıştı. Bu uygulamaların ardından Temmuz 2024’te %5,42, Ocak 2025’te %4,21, Temmuz 2025’te ise %1,1 oranında ek artışlar gerçekleştirilmişti.

Emeklilerin Beklentileri

Emekliler, refah payının yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini merakla takip ediyor. Hükümetin Ocak ayında açıklayacağı resmi zam oranları ve olası düzenlemeler, milyonlarca emeklinin 2026 maaşını belirleyecek.