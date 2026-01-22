MHP ve DEM Parti Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor

MHP ile DEM Parti arasında son günlerde artan gerilim, karşılıklı açıklamalarla daha da alevleniyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın yaptığı açıklamaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a yönelik sert ifadeler kullandı. Yalçın, Bakırhan'a "Haddini bil!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Semih Yalçın'dan Sert Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEM Parti'nin siyasetini 'etnik ayrılıkçılık' olarak nitelendirdi. Yalçın, partinin Kürt kimliği üzerinden yürüttüğü propagandanın toplumda karşılık bulmadığını savunarak, DEM Parti'ye bu tutumundan vazgeçmesi çağrısı yaptı. Yalçın, Bakırhan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadelerini "seviyesiz" olarak değerlendirdi ve Bakırhan’a hitaben "Haddini bil!" ifadesini kullandı.

DEM Parti'den Yanıt Geldi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "PKK’nın kurucu önderinin yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız?" şeklindeki sözlerine yanıt vererek, partilerinin barış ve demokrasi yanlısı bir tutum sergilediğini vurguladı. Doğan, "Savrulmuyoruz. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.

Tuncer Bakırhan'ın Açıklamaları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin "SDG Kürtleri temsil etmiyor" ifadelerine sert bir şekilde karşılık verdi. Bakırhan, "Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor." açıklamasını yaptı. Bu sözler, MHP tarafından tepkiyle karşılandı.

Yalçın'ın Sosyal Medya Paylaşımı

Semih Yalçın, sosyal medya paylaşımında DEM Parti’nin politikalarının Türkiye için tehdit oluşturduğunu belirtti. Yalçın, "Terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, bu hain planın göstergesidir." ifadelerini kullandı. Yalçın, Türkiye’nin iç barışını sağlamak amacıyla atılan adımların engellenmesinin hain bir davranış olduğunu dile getirdi.

Milliyetçi Ülkücü Hareketin Kararlılığı

Yalçın, MHP'nin milliyetçi duruşunun değişmeyeceğini ve "Terörsüz Türkiye" hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. MHP, geçmişte olduğu gibi bugün de bölücü ve ayrılıkçı eylemlere karşı duruşunu sürdüreceklerini açıkladı. Yalçın, Türkiye'nin iç barışını sağlamanın yanı sıra terörizme karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Bu gelişmeler, MHP ile DEM Parti arasındaki gerilimin ne denli derinleştiğini ve siyasi atmosferdeki belirsizliği gözler önüne seriyor. Her iki tarafın da izlediği stratejiler, siyasi camiada tartışmalara yol açmaya devam edecektir.