Merkez Bankası Faiz Kararı Toplantıları: 2025-2026 Tarihleri

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları, piyasalarda büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Son olarak 23 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekmiştir. Şimdi gözler, bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağına çevrilmiş durumda. Özellikle Kasım ayında yapılacak bir toplantı olup olmayacağı merak ediliyor.

Bir Sonraki Faiz Toplantısı

Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı toplantısının 11 Aralık 2025 tarihinde yapılacağı bildirilmektedir. 2026 yılı için belirlenen diğer toplantı tarihleri ise 22 Ocak 2026 ve 12 Mart 2026 olarak belirlenmiştir. Bu tarihler, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından dikkatle izlenmektedir.

Son Toplantının Detayları

23 Ekim 2023'teki toplantıda, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında yapılan 100 baz puanlık indirimle, faiz oranı yüzde 39,5'e çekilmiştir. Bunun yanı sıra, Merkez Bankası'nın gecelik borç verme faiz oranı yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirilmiştir. Bu kararlar, ekonomideki enflasyonist baskılar ve fiyat istikrarı sağlama hedefleri doğrultusunda alınmıştır.

Enflasyon Beklentileri ve Para Politikası

Toplantıda, başta gıda fiyatları olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanmıştır. Bu durum, dezenflasyon sürecine yönelik risklerin belirginleşmesine neden olmuştur. TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdürme kararı almış ve bu yaklaşımın talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği ifade edilmiştir.

Kurul, gelecekteki politika faizine ilişkin alacağı adımları, enflasyonun gerçekleşmeleri ve ana eğilimlerini göz önünde bulundurarak belirleyeceğini belirtmiştir. Enflasyon görünümünde herhangi bir olumsuz gelişme yaşanması durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı da duyurulmuştur. Ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmelerin olması halinde, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi için ilave makroihtiyati önlemlerin alınacağı ifade edilmiştir.

TCMB, likidite koşullarını yakından izlemeye ve likidite yönetimi araçlarını etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğini duyurmuştur. Kurul, faiz kararlarını orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlama amacıyla alacaktır. Ayrıca, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı belirtilmiştir.