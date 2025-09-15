MEB Eğitim Takvimi 2025: Birinci ve İkinci Dönem Ara Tatil Tarihleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair çalışma takvimini duyurdu. Eğitim yılı, eylül ayında başlayarak öğrencilere yeni bir dönem sunarken, ara tatil tarihleri de merak konusu oldu. MEB’in resmi takvimine göre, öğrencilerin ilk ara tatili kasım ayında yapılacak. Bu haber, eğitimciler ve aileler için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

2025-2026 Eğitim Takvimi Detayları

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olan yarıyıl tatiliyle önemli bir dönemeç alacak. Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler, 2 Şubat 2026 tarihinde ikinci döneme başlayacaklar. İkinci dönem için planlanan ara tatil ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026’ya kadar devam edecek. Bu süreçte öğrenciler, dinlenme ve yenilenme fırsatı bulacaklar.

Önemli Tatil Günleri

Öğrencilerin yıl boyunca beklediği tatil günleri arasında Ramazan Bayramı da yer alıyor. Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe olarak belirlenirken, bayramın birinci günü 20 Mart 2026 Cuma olacak. İkinci ve üçüncü günler ise sırasıyla 21 ve 22 Mart 2026 tarihlerinde kutlanacak. Ayrıca, Kurban Bayramı için arefe günü 26 Mayıs 2026 Salı olarak planlanmışken, bayramın başlangıcı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Kurban Bayramı, 30 Mayıs 2026 Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Yıl boyunca öğrencilerin keyifle beklediği diğer tatil günleri arasında 1 Ocak 2026 Yılbaşı, 23 Nisan 2026 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs 2026 İşçi Bayramı ve 19 Mayıs 2026 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da bulunuyor. Bu tarihler, öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim sürecinde dinlenme ve kutlama fırsatlarını artırıyor.

MEB’in belirlediği bu takvim, öğrenci ve öğretmenlerin yıllık planlamalarını yaparken dikkate alacakları önemli bir rehber niteliği taşıyor. Eğitim yılının başlangıcından itibaren tatil tarihleri, eğitim sürecinin akışını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle ailelerin ve eğitimcilerin, MEB tarafından açıklanan tarihleri göz önünde bulundurarak plan yapmaları öneriliyor.