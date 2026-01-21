Dolar
KPSS 2026 Başvuru Tarihleri Belli Oldu

KPSS 2026 Başvuru Tarihleri Belli Oldu

KPSS 2026 Başvuru Tarihleri Belli Oldu
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2026 yılı için başvuru tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde sınava girecek adaylar için belirlenen takvim, eğitim hayatında önemli bir aşama olan KPSS sürecinin planlanmasına yardımcı olacak. Adayların dikkatle takip etmesi gereken bu tarihler, sınav hazırlıklarını da etkileyecek.

KPSS Lisans Başvuru Tarihleri

2026 yılı KPSS Lisans başvuruları, 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adayların, başvurularını 13 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekecek. Bu süreç, lisans mezunları için önemli bir fırsat sunarken, adayların başvuru işlemlerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor.

KPSS Ön Lisans Başvuru Süreci

Ön lisans düzeyindeki adaylar için KPSS başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde alınmaya başlayacak. Başvuru süreci, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Ön lisans mezunları ve mezun olabilecek durumda olan adayların, bu tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirmeleri bekleniyor. Bu aşama, kariyer hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ortaöğretim KPSS Başvuruları

Ortaöğretim düzeyindeki (lise) mezunlar için KPSS başvuruları ise 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, başvurularını 8 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Ortaöğretim mezunlarının sınav sürecine katılmaları, kamu sektöründe kariyer fırsatlarını değerlendirmeleri açısından kritik bir aşama olarak öne çıkıyor.

Adaylara Önemli Hatırlatmalar

KPSS başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların, başvuru tarihlerini takip etmeleri, sınav kılavuzunu dikkatlice incelemeleri ve başvuru bilgilerini eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekiyor. Bu süreçte yapılacak herhangi bir hata, adayların sınavda yer alma şansını olumsuz etkileyebilir.

