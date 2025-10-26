Koma Amed Diyarbakır Konseri: 30 Yıl Aradan Sonra Yeniden Sahne Aldı

Kürt müziğinde önemli bir yere sahip olan Koma Amed, 30 yıl aradan sonra Diyarbakır'da düzenlenen konserle hayranlarıyla buluştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kayapınar İlçe Belediyesi'nin destekleriyle Sanatça organizasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Konser, Diyarbakır Newroz Alanı'nda gerçekleşirken, grup üyeleri, çok uzun bir süre sonra bu topraklarda sahne almanın mutluluğunu dile getirdi.

Koma Amed'in Tarihçesi ve Önemi

Koma Amed, 1988 yılında Ankara ve Hacettepe Tıp Fakülteleri'nden öğrenciler tarafından kuruldu. Grubun ilk kadrosunda Evdılmelik Şêxbekir, Gülşen Çetin, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikri Kutlay, Mustafa Kart ve Ahmet Kaya gibi önemli isimler yer aldı. İlk albümleri olan "Kulîlka Azadî", 1990 yılında piyasaya sürüldü ve büyük bir yankı uyandırdı. Bu albüm, grubu sadece müzikal anlamda değil, politik bir ses olarak da tanıttı. Ancak, grubun ilk üyelerinden Evdılmelik Şexbekir, 1992 yılında hayatını kaybetti ve bu durum, grubun dinamiklerini etkiledi. 1997 yılında yayınladıkları "Dergûş" albümü sonrası bazı üyeleri, siyasi baskılar nedeniyle Avrupa'ya iltica etmek zorunda kaldı.

Konserin Detayları ve Atmosferi

Konser alanına kurulan sahnede, “Kulîlkên Azadiyê Pêşwaziya Aştiya Civakî Dikin” yazılı pankart dikkat çekti. Koma Amed, konser boyunca sadece müzikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara dair yaptıkları konuşmalarla da öne çıktı. Kadın ve çocuk katliamları gibi önemli konulara değinerek, dinleyicilerine duyarlılık çağrısında bulundular. Konser, coşku dolu halaylar eşliğinde sona ererken, katılımcıların gösterdiği ilgi ve bağlılık, Koma Amed’in müziğine olan sevginin bir göstergesi oldu.