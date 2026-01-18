Kocaelispor - Trabzonspor Maçı: Tarih, Saat ve Yayın Bilgileri

Kocaelispor ile Trabzonspor, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takım arasındaki bu önemli mücadele, taraftarların dikkatini çekerken, maçın canlı yayın bilgileri de geniş bir kitle tarafından araştırılıyor. Kocaelispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar.

Kocaelispor - Trabzonspor Maç Tarihi ve Saati

Kocaelispor ile Trabzonspor arasındaki bu önemli karşılaşma, 18 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek. Maç, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı deneyimli hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip, zira ligdeki puan durumları açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Maçın Yayın Bilgileri

Kocaelispor - Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, ekran başında bu önemli mücadeleyi takip edebilecek. Futbolseverler için bu karşılaşma, sadece iki takımın mücadelesi değil, aynı zamanda ligdeki rekabetin de bir göstergesi olacak. Takımların son durumları ve muhtemel 11'leri hakkında yapılan değerlendirmeler, maç öncesinde dikkat çekiyor.

Karşılaşmanın heyecanı, taraftarların sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla da artıyor. Trabzonspor, resmi Twitter hesabından maçla ilgili detayları paylaşarak, taraftarlarını desteklemeye davet etti. Kocaelispor ve Trabzonspor'un bu mücadelede sergileyeceği performans, futbol tutkunları tarafından merakla bekleniyor.