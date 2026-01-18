Dolar
43,2789 %0.22
Euro
50,2002 %-0.1
Gram Altın
6.375,38 % -0,30
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Kocaelispor - Trabzonspor Maçı: Tarih, Saat ve Yayın Bilgileri

Kocaelispor - Trabzonspor Maçı: Tarih, Saat ve Yayın Bilgileri

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kocaelispor - Trabzonspor Maçı: Tarih, Saat ve Yayın Bilgileri
Okunma Süresi: 2 dk

Kocaelispor ile Trabzonspor, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takım arasındaki bu önemli mücadele, taraftarların dikkatini çekerken, maçın canlı yayın bilgileri de geniş bir kitle tarafından araştırılıyor. Kocaelispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar.

Kocaelispor - Trabzonspor Maç Tarihi ve Saati

Kocaelispor ile Trabzonspor arasındaki bu önemli karşılaşma, 18 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek. Maç, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı deneyimli hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip, zira ligdeki puan durumları açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Maçın Yayın Bilgileri

Kocaelispor - Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, ekran başında bu önemli mücadeleyi takip edebilecek. Futbolseverler için bu karşılaşma, sadece iki takımın mücadelesi değil, aynı zamanda ligdeki rekabetin de bir göstergesi olacak. Takımların son durumları ve muhtemel 11'leri hakkında yapılan değerlendirmeler, maç öncesinde dikkat çekiyor.

Karşılaşmanın heyecanı, taraftarların sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla da artıyor. Trabzonspor, resmi Twitter hesabından maçla ilgili detayları paylaşarak, taraftarlarını desteklemeye davet etti. Kocaelispor ve Trabzonspor'un bu mücadelede sergileyeceği performans, futbol tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

#Kocaelispor
#Trabzonspor
#Adnan Deniz Kayatepe
#Beın Sports 1
MasterChef All Star'da İkinci Finalist Kim Olacak? İzleyiciler Merakla Bekliyor
MasterChef All Star'da İkinci Finalist Kim Olacak? İzleyiciler Merakla Bekliyor
#Magazin / 18 Ocak 2026
Memur Emeklisi Maaş Farkı Tarihi Açıklandı mı?
Memur Emeklisi Maaş Farkı Tarihi Açıklandı mı?
#Gündem / 18 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Merkez Bankası Ocak 2026 Faiz Kararının Açıklanacağı Tarih Belirlendi
Merkez Bankası Ocak 2026 Faiz Kararının Açıklanacağı Tarih Belirlendi
Gündem
Hamaney: ABD Başkanı'nı Suçlu Görüyoruz
Hamaney: ABD Başkanı'nı Suçlu Görüyoruz
18 Ocak 2026: Dolar, Euro ve Bitcoin Fiyatları
18 Ocak 2026: Dolar, Euro ve Bitcoin Fiyatları
TOKİ Peşinat Ne Kadar 2026? TOKİ Peşinatı Ne Zaman Ödenecek?
TOKİ Peşinat Ne Kadar 2026? TOKİ Peşinatı Ne Zaman Ödenecek?
DMM'den "Kürtlere Yönelik Hasmane Tutum" İddialarına Yanıt
DMM'den "Kürtlere Yönelik Hasmane Tutum" İddialarına Yanıt
Hazım ve Pelin Körmükçü'den Acı Kaybı Duyuran Paylaşım
Hazım ve Pelin Körmükçü'den Acı Kaybı Duyuran Paylaşım
Samsung Eski Galaxy Kullanıcılarını Sevindirdi: İşte Güncelleme Gelen Modeller
Samsung Eski Galaxy Kullanıcılarını Sevindirdi: İşte Güncelleme Gelen Modeller
Gençlerbirliği’nde Arda Çakmak Yeniden Başkan Seçildi
Gençlerbirliği’nde Arda Çakmak Yeniden Başkan Seçildi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft