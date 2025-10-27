Dolar
41,9339 %0,23
Euro
48,8068 %0,43
Gram Altın
5.422,39 % -2,22
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Kasım Celbi 2025 Askerlik Yerleri Açıklandı mı? Sevk Sınıflandırma Sonuçları Saat Kaçta Duyurulacak?

Kasım Celbi 2025 Askerlik Yerleri Açıklandı mı? Sevk Sınıflandırma Sonuçları Saat Kaçta Duyurulacak?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kasım Celbi 2025 Askerlik Yerleri Açıklandı mı? Sevk Sınıflandırma Sonuçları Saat Kaçta Duyurulacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Bugün, on binlerce askeri yükümlünün vatani görevini yerine getirmek üzere teslim olacağı Kasım celbi kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik yerleri açıklanacak. Adaylar, bu önemli günün heyecanını yaşarken, "2025 askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Askerlik yerlerinin açıklanacağı saat henüz netleşmemiş olsa da, Bakanlığın geçmişteki uygulamaları, bu duyurunun genellikle sabah saat 10.00 civarında yapıldığına işaret ediyor.

Askerlik Yerlerinin Duyurulması ve Sorgulama

Askerlik yerleriyle ilgili bilgilerin paylaşılacağı saat konusunda belirsizlik devam etmesine rağmen, adaylar ve aileleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesini sürekli olarak takip ediyor. Bu süreçte, "2025 askerlik yerleri sorgulama" bağlantısı üzerinden detaylı bilgilere ulaşmak mümkün olacak. Adayların, bu kritik tarihler öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamaları gerektiği hatırlatılıyor.

Sevk Tarihleri Hakkında Bilgiler

Kasım celbi kapsamındaki sevk sınıflandırmaları, belirli gruplar halinde yapılacak. İlk grup, Yedek Subay ve Astsubay adayları ile birinci grup erlerden oluşuyor. Bu grubun sevk tarihi 6 Kasım 2025 olarak belirlenmiştir. İkinci grup ise er statüsündeki yükümlülerden oluşmakta ve bu grubun birliklerine teslim tarihi 4 Aralık 2025 olarak açıklanmıştır. 2025 takvimine göre son sevk dönemi ise 8 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek olan üçüncü grup erler için planlanmıştır.

Askerlik hizmetine başlayacak olan bu adaylar, vatani görevlerini yerine getirmek üzere belirlenen tarihlerde birliklerine teslim olacaklar. Bu süreç, hem adaylar hem de aileleri için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

2026 Ocak Ayında En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
2026 Ocak Ayında En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
#Gündem / 27 Ekim 2025
Kuruluş Orhan 1. Bölüm Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu
Kuruluş Orhan 1. Bölüm Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu
#Gündem / 26 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
MasterChef Nisa Kimdir? Nisa Nur Demirer Nereli, Kaç Yaşında, Sevgilisi Kim?
MasterChef Nisa Kimdir? Nisa Nur Demirer Nereli, Kaç Yaşında, Sevgilisi Kim?
Gündem
Ankara'da Elektrik Kesintisi: 26 Ekim 2025'te Hangi İlçelerde Kesinti Var?
Ankara'da Elektrik Kesintisi: 26 Ekim 2025'te Hangi İlçelerde Kesinti Var?
Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'na Yönelik 'Casusluk' İddiası Son Çare
Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'na Yönelik 'Casusluk' İddiası Son Çare
America Ferrera’dan Hollywood’a Çağrı: 'Ayağa Kalkma Zamanı'
America Ferrera’dan Hollywood’a Çağrı: 'Ayağa Kalkma Zamanı'
Xbox'tan Hafta Sonu İçin Dev Kampanya: FC 26 Bedava
Xbox'tan Hafta Sonu İçin Dev Kampanya: FC 26 Bedava
Türk İş İnsanları Azerbaycan'da Yatırım Fırsatlarını Değerlendirdi
Türk İş İnsanları Azerbaycan'da Yatırım Fırsatlarını Değerlendirdi
PKK Türkiye'deki Faaliyetlerine Son Verdi
PKK Türkiye'deki Faaliyetlerine Son Verdi
Uzak Şehir Dizisinde Filistin Tepkisi: Mehmet Yaşa Diziden Ayrıldı
Uzak Şehir Dizisinde Filistin Tepkisi: Mehmet Yaşa Diziden Ayrıldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft