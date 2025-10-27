Kasım Celbi 2025 Askerlik Yerleri Açıklandı mı? Sevk Sınıflandırma Sonuçları Saat Kaçta Duyurulacak?

Bugün, on binlerce askeri yükümlünün vatani görevini yerine getirmek üzere teslim olacağı Kasım celbi kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik yerleri açıklanacak. Adaylar, bu önemli günün heyecanını yaşarken, "2025 askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Askerlik yerlerinin açıklanacağı saat henüz netleşmemiş olsa da, Bakanlığın geçmişteki uygulamaları, bu duyurunun genellikle sabah saat 10.00 civarında yapıldığına işaret ediyor.

Askerlik Yerlerinin Duyurulması ve Sorgulama

Askerlik yerleriyle ilgili bilgilerin paylaşılacağı saat konusunda belirsizlik devam etmesine rağmen, adaylar ve aileleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesini sürekli olarak takip ediyor. Bu süreçte, "2025 askerlik yerleri sorgulama" bağlantısı üzerinden detaylı bilgilere ulaşmak mümkün olacak. Adayların, bu kritik tarihler öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamaları gerektiği hatırlatılıyor.

Sevk Tarihleri Hakkında Bilgiler

Kasım celbi kapsamındaki sevk sınıflandırmaları, belirli gruplar halinde yapılacak. İlk grup, Yedek Subay ve Astsubay adayları ile birinci grup erlerden oluşuyor. Bu grubun sevk tarihi 6 Kasım 2025 olarak belirlenmiştir. İkinci grup ise er statüsündeki yükümlülerden oluşmakta ve bu grubun birliklerine teslim tarihi 4 Aralık 2025 olarak açıklanmıştır. 2025 takvimine göre son sevk dönemi ise 8 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek olan üçüncü grup erler için planlanmıştır.

Askerlik hizmetine başlayacak olan bu adaylar, vatani görevlerini yerine getirmek üzere belirlenen tarihlerde birliklerine teslim olacaklar. Bu süreç, hem adaylar hem de aileleri için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.