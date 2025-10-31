Dolar
Kasım Ayı Kira Artış Oranı 2025 TÜİK Açıklaması Bekleniyor

Kasım Ayı Kira Artış Oranı 2025 TÜİK Açıklaması Bekleniyor

14
Kasım Ayı Kira Artış Oranı 2025 TÜİK Açıklaması Bekleniyor
Kasım ayı kira artış oranı, Türkiye'deki milyonlarca kiracı ve ev sahibi için büyük bir önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 enflasyon verilerini açıklayarak, bu ay geçerli olacak yasal kira zammı oranını belirleyecek. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına dayanan bu veriler, Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için kritik bir unsur oluşturuyor. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair detaylar.

Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Kasım ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Bu oran, kiracıların ve ev sahiplerinin kira bedellerine yapacakları artışlarda yasal bir sınır oluşturacak. Ev sahipleri, açıklanan oranı aşmamak koşuluyla kira bedellerini artırabilecekler.

Ekim Ayı TÜFE Verileri

Ekim ayında TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 olarak kaydedildi. Bu veriler, kiracıların Ekim ayında yapacakları kira artışının üst sınırını belirliyor. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir kiracı için %38,36’lık artış oranına göre kira artış tutarı 3.836 TL olacak ve aylık yeni kira bedeli 13.836 TL’ye yükselebilecek. Aynı şekilde, mevcut kira bedeli 20.000 TL olan bir kiracı için artış tutarı 7.672 TL olarak hesaplanacak ve yeni kira bedeli 27.672 TL’ye çıkacak.

Bu verilerin açıklanması, kiracı ve ev sahipleri arasında kira sözleşmelerinin yenilenmesi sürecinde belirleyici bir rol oynayacak. Kira artış oranlarının yüksekliği, özellikle ekonomik koşulların etkisiyle kiracıların bütçelerini zorlayabilir. Dolayısıyla, Kasım ayı kira artış oranı, birçok kişi için dikkatle takip edilen bir konu haline gelmiştir.

