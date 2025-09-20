Kademeli Emeklilikte Son Durum: Ne Zaman Gündeme Gelecek?

Türkiye'de emeklilik sistemi, son yıllarda yoğun bir şekilde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, 2000 ve 2008 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar için kademeli emeklilik beklentisi gün geçtikçe artıyor. Kademeli emeklilik sisteminin ne zaman hayata geçeceği ve bu yeni düzenlemenin içeriği, birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, sigortalıların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını, işe giriş tarihine göre belirli aşamalarla artıran bir sistemdir. Bu yaklaşım, emeklilik yaşını kademeli olarak artırarak, daha adil bir dağılım sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, 1999 öncesi ve sonrası sigorta girişi olanlar arasında emeklilik avantajları açısından bir denge kurulması amaçlanmaktadır.

Kademeli Emeklilik Ne Zaman Çıkacak?

Kademeli emeklilikle ilgili düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği konusu ise belirsizliğini koruyor. 20 Eylül 2025 itibarıyla henüz resmi bir yasa yayımlanmamış olmasına rağmen, Çalışma Bakanı'nın açıklamaları umut verici. Üç farklı bakan, "Çalışmalarımız sürüyor" diyerek kademeli emeklilik sisteminin 2025 yılına dair torba yasada yer alabileceği sinyallerini verdi. Beklenen takvime göre, Eylül ve Ekim 2025 döneminde torba yasa taslağının Bakanlar Kuruluna sunulması öngörülüyor. Eğer bu taslak kabul edilirse, Kasım ve Aralık 2025'te TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Eğer yasa kabul edilirse, 2026 yılından itibaren kademeli emeklilik uygulaması devreye girebilir. Bu süreçle birlikte, her yıl bir yaş indirimi ya da prim kolaylığı sağlanması planlanıyor.

Kademeli Emekliliğin Faydaları

Kademeli emekliliğin sağladığı bazı faydalar bulunmaktadır. Öncelikle, bu sistem sayesinde 1999 öncesi ve sonrası sigortalılar arasındaki emeklilik koşullarındaki adaletsizlikler giderilecektir. Böylece, 10-15 yıllık bir farkın kapanması hedeflenmektedir. Ayrıca, kademeli emeklilik uygulaması, iş gücü katılımını artırarak, istihdamı olumlu yönde etkileme potansiyeline sahiptir.

Yeni Yasada Bizleri Neler Bekliyor?

2025 sonbaharında gündeme gelecek olan torba yasada, her yıl olduğu gibi vergi affı, yapılandırma ve sosyal güvenlik düzenlemeleri gibi konular yer alacak. Kademeli emeklilik konusunda ise, 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için özel bir madde taslakta bulunmaktadır. Bu durum, kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım teşkil etmektedir.

Kademeli Emeklilik İçin Ne Yapmalısınız?

Kademeli emeklilik sisteminin ne zaman gündeme geleceği konusunda kısa vadeli bir yanıt vermek gerekirse, Ekim 2025 tarihindeki torba yasasıyla birlikte bu konunun netleşmesi beklenmektedir. Uzun vadede ise 2026 yılından itibaren bu sistemin uygulamaya girmesi öngörülmektedir. Bu süreçte, vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şubelerini ziyaret ederek prim gün sayılarını kontrol ettirmeleri önem kazanmaktadır.