İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu

İzmir Demokrasi Üniversitesi, rektörlük koltuğunda önemli bir değişikliğe gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu üniversitenin yeni rektörü olarak atanmıştır. Peki, Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu kimdir ve akademik kariyeri nasıldır?

Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu’nun Eğitim ve Akademik Geçmişi

Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarında eğitim hayatına başlamış ve tarih disiplini üzerine yoğunlaşarak akademik kariyerini şekillendirmiştir. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, akademik alanda hızla yükselmiş ve tarihsel araştırmalarındaki derinlik ile metodolojik yaklaşımıyla dikkat çekmiştir. Bu özellikleri, onun akademik camiada saygın bir yer edinmesini sağlamıştır.

Atama Kararı ve Yeni Dönem Beklentileri

Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, 6 Eylül 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır. Bu atama, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Karahasanoğlu, görevini üniversitenin kurucu rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’den devralmıştır. Yeni görevi ile birlikte, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini artırma, uluslararasılaşma hedeflerini hızlandırma ve öğrenci odaklı yönetim anlayışını güçlendirme gibi önemli hedefleri gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Akademik Çevrelerden Gelen Tepkiler ve Projeler

Prof. Dr. Karahasanoğlu'nun ataması, akademik çevrelerde ve yerel basında geniş yankı uyandırmıştır. Yeni rektörün, üniversitenin akademik niteliğini artırmak ve toplumsal katkı rolünü geliştirmek amacıyla çeşitli projeler üzerinde çalıştığı ifade edilmektedir. Bu projelerin, İzmir Demokrasi Üniversitesi’ni hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha görünür hale getirmesi hedeflenmektedir.