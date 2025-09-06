Dolar
41,1989 %0,44
Euro
48,2933 %0,72
Gram Altın
4.756,89 % 1,39
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu
Okunma Süresi: 2 dk

İzmir Demokrasi Üniversitesi, rektörlük koltuğunda önemli bir değişikliğe gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu üniversitenin yeni rektörü olarak atanmıştır. Peki, Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu kimdir ve akademik kariyeri nasıldır?

Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu’nun Eğitim ve Akademik Geçmişi

Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarında eğitim hayatına başlamış ve tarih disiplini üzerine yoğunlaşarak akademik kariyerini şekillendirmiştir. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, akademik alanda hızla yükselmiş ve tarihsel araştırmalarındaki derinlik ile metodolojik yaklaşımıyla dikkat çekmiştir. Bu özellikleri, onun akademik camiada saygın bir yer edinmesini sağlamıştır.

Atama Kararı ve Yeni Dönem Beklentileri

Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, 6 Eylül 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır. Bu atama, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Karahasanoğlu, görevini üniversitenin kurucu rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’den devralmıştır. Yeni görevi ile birlikte, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini artırma, uluslararasılaşma hedeflerini hızlandırma ve öğrenci odaklı yönetim anlayışını güçlendirme gibi önemli hedefleri gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Akademik Çevrelerden Gelen Tepkiler ve Projeler

Prof. Dr. Karahasanoğlu'nun ataması, akademik çevrelerde ve yerel basında geniş yankı uyandırmıştır. Yeni rektörün, üniversitenin akademik niteliğini artırmak ve toplumsal katkı rolünü geliştirmek amacıyla çeşitli projeler üzerinde çalıştığı ifade edilmektedir. Bu projelerin, İzmir Demokrasi Üniversitesi’ni hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha görünür hale getirmesi hedeflenmektedir.

2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, kış transfer sezonu ne zaman başlıyor?
2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, kış transfer sezonu ne zaman başlıyor?
#Spor / 06 Eylül 2025
2025 KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?
2025 KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?
#Genel / 06 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Sudenaz Demirci Kimdir, Neden Öldü?
Sudenaz Demirci Kimdir, Neden Öldü?
Gündem
2025 YKS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Kılavuz Yayınlandı mı?
2025 YKS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Kılavuz Yayınlandı mı?
Araç Alacaklar Dikkat! İşte Bankaların Güncel Taşıt Kredisi Faizleri
Araç Alacaklar Dikkat! İşte Bankaların Güncel Taşıt Kredisi Faizleri
İnci Taneleri Ne Zaman Başlıyor? Yılmaz Erdoğan Tarihi Duyurdu
İnci Taneleri Ne Zaman Başlıyor? Yılmaz Erdoğan Tarihi Duyurdu
Filenin Sultanları Tarih Yazmak İçin Sahada! Türkiye-Japonya Maçı Saat Kaçta?
Filenin Sultanları Tarih Yazmak İçin Sahada! Türkiye-Japonya Maçı Saat Kaçta?
THY, Tüpraş ve Bim’den Temettü: Eylül 2025’te Hangi Şirketler Ne Kadar Temettü Ödeyecek?
THY, Tüpraş ve Bim’den Temettü: Eylül 2025’te Hangi Şirketler Ne Kadar Temettü Ödeyecek?
CHP'nin 15 Eylül Senaryoları ve Gürsel Tekin'in Rolü
CHP'nin 15 Eylül Senaryoları ve Gürsel Tekin'in Rolü
Sözleşmeli Zabıt Katibi Sınavı Tarihi Açıklandı
Sözleşmeli Zabıt Katibi Sınavı Tarihi Açıklandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft