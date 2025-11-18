Dolar
İstanbul'da IŞİD'in Para Hücresi Çökertildi

Gündem

Yayınlanma
14
İstanbul’da IŞİD’in Para Hücresi Çökertildi
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda, terör örgütü IŞİD'e finansal destek sağladığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Türkiye'deki faaliyetlerini engellemeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, çatışma bölgelerinde ve Türkiye içinde IŞİD ile bağlantılı bireyler arasında illegal para transferlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Operasyonun Detayları

Operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporların incelenmesi sonrasında başlatıldı. Raporda, 'IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kaydı bulunan kişilerin, şüpheli para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu doğrultuda, İstanbul'un 4 ilçesinde toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişinin, örgütle olan bağlantıları ve finansal işlemleri hakkında detaylı tahkikat işlemleri devam ediyor.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. IŞİD gibi uluslararası terör örgütleriyle mücadelede, güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmaların önemi büyük. Emniyet güçleri, terör finansmanı ile mücadelenin, örgütlerin faaliyetlerini engellemek için kritik bir unsur olduğunu vurguluyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer operasyonların düzenlendiği göz önüne alındığında, bu tür önlemlerin sürekliliği, terörle mücadelede önemli bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Gözaltındaki şahısların, IŞİD'in finansal yapısına dair sağladıkları bilgiler, ilerleyen süreçte daha geniş kapsamlı operasyonlar için de zemin oluşturabilir. İstanbul'da gerçekleştirilen bu operasyon, hem yerel hem de uluslararası güvenliği sağlama amacıyla atılan önemli bir adım olarak kaydedildi.

