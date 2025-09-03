İstanbul’da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda, İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 19 yaşındaki saldırgan Mustafa Can Gül gözaltına alındı.

Restoranda Saldırıya Uğradı

Olay, 3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı Çekmeköy’de bir restoranda meydana geldi. 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, yemek yediği sırada saldırıya uğradı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kayhan, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırgan Gözaltında

Olay sonrası güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanan Mustafa Can Gül isimli saldırganın, savcı Ercan Kayhan ile önceden husumetli olduğu öğrenildi. Gül, gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Adalet Camiası Yasta

Yargı camiasında derin üzüntüye yol açan olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Savcı Ercan Kayhan’ın meslek hayatı boyunca önemli soruşturmalarda görev aldığı biliniyordu.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, adli tıp incelemeleri devam ediyor. Saldırının ayrıntılarına ve olası bağlantılarına ilişkin bilgiler ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.