Survivor 2026 Erkan Bilben Kimdir Nerelidir? Erkan Bilben Ne İş Yapıyor?

Milyonlarca izleyicinin ilgiyle beklediği Survivor 2026 Ünlüler - All Star yarışması, 1 Ocak 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Bu sezon, ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Erkan Bilben. Peki, Survivor 2026'nın bu önemli yarışmacısı kimdir, nerelidir ve ne iş yapmaktadır? İşte detaylar.

Erkan Bilben Kimdir?

Survivor 2026 yarışmasında gönüllüler takımında yer alacak olan Erkan Bilben, 1 Ocak 1970 tarihinde Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 55 yaşındaki Bilben, oyunculuk kariyeriyle tanınmaktadır. Eğitimini Anadolu Üniversitesi'nde tamamlayan Bilben, dizi oyunculuğuna adım atmış ve zamanla birçok projede yer almıştır.

Erkan Bilben Nerelidir?

Erkan Bilben'in doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, Türkiye genelinde tanınan bir isim olması sebebiyle çeşitli projelerde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Erkan Bilben Ne İş Yapıyor?

Erkan Bilben, Survivor 2026 yarışması öncesinde oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Son olarak, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Kanyumaz karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, 2025 yılında Kuruluş Orhan dizisinde de yer alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür. Survivor yarışmasındaki isimleri duyuran Acun Ilıcalı'nın paylaştığı videoda, Bilben, "3 genç kızım var, sizler için çok güzel anlar başaracağım" ifadelerini kullanarak yarışmadaki kararlılığını ve motivasyonunu dile getirmiştir.