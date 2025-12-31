Dolar
42,9706 %0.07
Euro
50,6192 %0.29
Gram Altın
5.960,13 % -0,56
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Survivor 2026 Erkan Bilben Kimdir Nerelidir? Erkan Bilben Ne İş Yapıyor?

Survivor 2026 Erkan Bilben Kimdir Nerelidir? Erkan Bilben Ne İş Yapıyor?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Survivor 2026 Erkan Bilben Kimdir Nerelidir? Erkan Bilben Ne İş Yapıyor?
Okunma Süresi: 2 dk

Milyonlarca izleyicinin ilgiyle beklediği Survivor 2026 Ünlüler - All Star yarışması, 1 Ocak 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Bu sezon, ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Erkan Bilben. Peki, Survivor 2026'nın bu önemli yarışmacısı kimdir, nerelidir ve ne iş yapmaktadır? İşte detaylar.

Erkan Bilben Kimdir?

Survivor 2026 yarışmasında gönüllüler takımında yer alacak olan Erkan Bilben, 1 Ocak 1970 tarihinde Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 55 yaşındaki Bilben, oyunculuk kariyeriyle tanınmaktadır. Eğitimini Anadolu Üniversitesi'nde tamamlayan Bilben, dizi oyunculuğuna adım atmış ve zamanla birçok projede yer almıştır.

Erkan Bilben Nerelidir?

Erkan Bilben'in doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, Türkiye genelinde tanınan bir isim olması sebebiyle çeşitli projelerde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Erkan Bilben Ne İş Yapıyor?

Erkan Bilben, Survivor 2026 yarışması öncesinde oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Son olarak, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Kanyumaz karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, 2025 yılında Kuruluş Orhan dizisinde de yer alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür. Survivor yarışmasındaki isimleri duyuran Acun Ilıcalı'nın paylaştığı videoda, Bilben, "3 genç kızım var, sizler için çok güzel anlar başaracağım" ifadelerini kullanarak yarışmadaki kararlılığını ve motivasyonunu dile getirmiştir.

#Survivor 2026 Erkan Bilben
Gülben Ergen Kimdir ve Kariyerinde Hangi Önemli Adımları Atmıştır?
Gülben Ergen Kimdir ve Kariyerinde Hangi Önemli Adımları Atmıştır?
#Magazin / 31 Aralık 2025
Şeyma Subaşı Gözaltına Alındı: Gelişmeler ve Detaylar
Şeyma Subaşı Gözaltına Alındı: Gelişmeler ve Detaylar
#Gündem / 31 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Kahramanmaraş'ta Belediye Otobüsü Kaza Yaptı
Kahramanmaraş'ta Belediye Otobüsü Kaza Yaptı
Gündem
İzmir Menderes'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 132 Hap Ele Geçirildi
İzmir Menderes'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 132 Hap Ele Geçirildi
Bilecik'te Eğitim 1 Gün Ara Verildi
Bilecik'te Eğitim 1 Gün Ara Verildi
KYK Burs zammı ne kadar olacak? KYK zamları ne zaman açıklanacak?
KYK Burs zammı ne kadar olacak? KYK zamları ne zaman açıklanacak?
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın taharet musluğu isyanı! "İsteyen yıkasın, istemeyen de yıkamasın"
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın taharet musluğu isyanı! "İsteyen yıkasın, istemeyen de yıkamasın"
Dev robot süpürge üreticisinden çalışanlarına birer gram altın ve Antarktika gezisi
Dev robot süpürge üreticisinden çalışanlarına birer gram altın ve Antarktika gezisi
"Galatasaray anlaştı" denilen futbolcu büyük ters köşe yaptı
"Galatasaray anlaştı" denilen futbolcu büyük ters köşe yaptı
Sigorta Sektörü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Değişikliklere Karşı
Sigorta Sektörü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Değişikliklere Karşı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft