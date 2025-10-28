Dolar
İstanbul'da 28 Ekim 2025 Tarihinde Elektrik Kesintisi Gerçekleşecek

İstanbul'da 28 Ekim 2025 Tarihinde Elektrik Kesintisi Gerçekleşecek

İstanbul'da 28 Ekim 2025 Tarihinde Elektrik Kesintisi Gerçekleşecek
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da 28 Ekim 2025 tarihinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi olacağına dair önemli bir duyuru yaptı. Kesintinin hangi bölgelerde yaşanacağı ve elektriklerin ne zaman geri geleceği hakkında detaylar paylaşıldı. Bu durum, özellikle elektrik tedarikine bağımlı olan vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor.

Kesinti Yaşanacak İlçeler ve Saatler

BEDAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre, 28 Ekim Salı günü İstanbul'un Avrupa Yakası'nda farklı saat dilimlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintinin başlayacağı saatler ve etkilenilecek mahalleler, BEDAŞ'ın resmi web sitesinde güncellenmiş olarak duyurulmakta. Bu bilgiler, kullanıcıların kesintilerden etkilenmemesi adına önemli bir rehberlik sağlıyor.

Elektrik Kesintisi Sorgulama İmkanları

İstanbullular, BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla elektrik kesintisi sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kesinti bilgilerine erişmek için www.bedas.com.tr adresini ziyaret edebilir, ana sayfada yer alan 'Planlı Kesintiler' butonunu kullanabilirler. Ayrıca, SMS bilgilendirmesi almak isteyen vatandaşlar için BEDAŞ'a başvuru yapma imkanı da mevcut.

AYEDAŞ ile İletişim

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki elektrik tedarik ve arıza işlemleri ise AYEDAŞ tarafından yürütülmektedir. Anadolu Yakası'ndaki planlı elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyurulara ulaşabilir. AYEDAŞ'ın kesinti sorgulama ekranına erişmek için ilgili bağlantıyı kullanmaları yeterli olacaktır.

Bu tür elektrik kesintileri, genellikle bakım çalışmaları, altyapı yenilemeleri veya acil durumlar nedeniyle planlanmaktadır. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintilerin minimum düzeyde etkili olması için çeşitli önlemler almaktadır. İlgili kurumların duyurularını takip etmek, vatandaşların bu süreçten en az düzeyde etkilenmelerine yardımcı olacaktır.

