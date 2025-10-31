İstanbul ve Ankara'da Kuyumcu Hırsızlarına Operasyon: 7 Kilo Altın Çalındı

25 Ekim tarihinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlığın detayları ve suçlulara dair önemli bilgilere ulaşıldı. Bu operasyon, iki büyük şehirdeki kuyumcu hırsızlığına karşı alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Operasyonun Detayları ve Şüphelilerin Tespit Edilmesi

Operasyon sürecinde, hırsızlık olayının failleri olarak belirlenen üç kişinin, sahte plakalı ve maskeli bir şekilde iş yerini hedef aldıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin önceden İstanbul'dan Ankara’ya gelerek keşif yaptığı, ayrıca iş yerinin kumandasını kopyalayarak güvenlik sistemini devre dışı bıraktığı öğrenildi. Şüphelilerin, hırsızlık öncesinde kullanacakları araçta plaka değişikliği yaparak dikkat çekmekten kaçındıkları da belirlendi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Malzemeler

İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon neticesinde toplamda sekiz şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, çalınan altın ve ziynet eşyalarının toplam ağırlığı 7 kilo olarak belirlenirken, bu eşyaların piyasa değerinin 20 milyon TL civarında olduğu ifade edildi. Hırsızlık anı, kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş olup, görüntüler olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynadı.

Soruşturmanın Devamı

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili olarak başlatılan soruşturma, olayın arka planını ve daha geniş bir suç şebekesinin varlığını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarla devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve benzer vakaların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almakta kararlı olduğunu vurguladı. Bu durum, güvenlik güçlerinin organize suçlarla mücadelesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.