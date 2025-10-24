Dolar
İstanbul İçin Fırtına Uyarısı: İçişleri Bakanlığı ve Valilikten Önemli Açıklama

İstanbul İçin Fırtına Uyarısı: İçişleri Bakanlığı ve Valilikten Önemli Açıklama

İstanbul İçin Fırtına Uyarısı: İçişleri Bakanlığı ve Valilikten Önemli Açıklama
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da beklenen fırtına ve şiddetli sağanak yağışlar hakkında uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de bu uyarıyı destekleyerek, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. Yapılan açıklamalar, özellikle akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen hava koşullarıyla ilgili önemli detaylar içeriyor.

Yağışların Başlangıcı ve Etkileri

Antalya, İzmir, Çanakkale ve Aydın illerinde etkili olan şiddetli sağanak, bu bölgelerde yaşamı olumsuz etkilerken, İstanbul için de benzer bir durum öngörülüyor. İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde şehir genelinde etkili olacağını bildirdi. Bu durumun, özellikle boğaz çevresi gibi alanlarda daha kuvvetli hissedilmesi bekleniyor.

Vatandaşlara Dikkatli Olma Çağrısı

Valilik, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anındaki kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. İlgili birimlerin, bu tür olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemleri aldıkları ifade edilirken, halkın da yetkili mercilerin uyarılarına dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanlığı, yapılan uyarılarla ilgili olarak Avrupa Yakası’ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde etkili olacağına dikkat çekti. Bakanlık, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlatarak, bu tür durumlarda yetkili mercilerin yönlendirmelerine uyulmasının önemini yineledi.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları, sadece şehrin genel güvenliği için değil, aynı zamanda günlük yaşamın akışı açısından da önemli bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle, vatandaşların yapılan ikazları dikkate alarak gerekli önlemleri almaları büyük bir önem taşıyor.

