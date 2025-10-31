İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması: Danışman İbrahim Özkan Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde önemli bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, soruşturma kapsamındaki suçlamalar nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum, soruşturmanın kapsamı ve etkileri açısından dikkat çekici bir aşamayı temsil ediyor.

Yolsuzluk Soruşturmasının Kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok zanlı hakkında çeşitli suçlamalar yöneltmektedir. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ciddi iddialar yer alıyor. Soruşturma, İBB'nin mali işlemlerine ve yönetim yapısına yönelik geniş bir incelemeyi kapsamaktadır.

İbrahim Özkan'ın Gözaltına Alınması

İbrahim Özkan, gözaltına alındıktan sonra ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bu gelişme, İBB'nin yönetiminde yaşanan belirsizlikleri artırırken, kamuoyunda da büyük merak uyandırdı. Özkan'ın, sürecin nasıl ilerleyeceği ve bu durumun İBB üzerindeki etkileri konusunda çeşitli spekülasyonlar mevcut.

İbrahim Özkan Kimdir?

1975 doğumlu olan İbrahim Özkan, endüstri mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Siyasi kariyerine 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sancaktepe Belediye Başkan adayı olarak başlamıştır. 2017 yılında İYİ Parti'nin Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev almış, 2019 yerel seçimlerinde ise Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Özkan, halihazırda İBB Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmektedir.

Bu gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk soruşturmasının ne denli derin bir boyuta ulaştığını gözler önüne sermektedir. Soruşturmanın devam etmesi, şehir yönetimi üzerinde önemli etkiler yaratabilecek bir sürecin başlangıcını işaret ediyor.