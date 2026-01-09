Dolar
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Yapay Zeka Gazetecilikte Özne Olmamalı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Yapay Zeka Gazetecilikte Özne Olmamalı
Okunma Süresi: 2 dk

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da düzenlenen "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" programında önemli açıklamalarda bulundu. Duran, yapay zekanın gazetecilik alanındaki rolüne ve olası risklerine dikkat çekerek, teknolojinin insan odaklı bir perspektifle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yapay Zeka ve Gazetecilik

Duran, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İnsanı yüceltmeyen değerlerin kıymeti yoktur” sözünü hatırlatarak, teknolojinin insan hayatındaki yerinin önemine değindi. Yapay zekanın gazetecilikte faydalı bir araç olabileceğini belirten Duran, bununla birlikte bu teknolojinin gazetecilik faaliyetlerinde özne olmaması gerektiğini ifade etti. Gazetecilik mesleğinin bağımsızlığı ve kamu yararının, teknolojik gelişimlerin önünde geldiğini dile getiren Duran, "Bu konular algoritmalara bırakılamaz," dedi.

Dijital Egemenlik ve Güvenlik

Duran, bazı devletlerin iletişim ekosistemini domine etmesinin istenmediğini ve bunun dijital egemenlik meselesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim milli egemenliğimizin bir parçasıdır," şeklinde konuştu. Günümüzde gazetecinin rolünün değiştiğine dikkat çeken Duran, geleneksel gazeteciliğin yerini almak yerine, yapay zeka kullanırken dijital güvenlik bilincine sahip olmanın önemini artırdığını kaydetti. Duran, bu konuda iletişim kurumlarının ve diğer ilgili kuruluşların gazetecilere destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Destek ve İşbirliği

İletişim Başkanı, Basın İlan Kurumu'nun gazetecilere sağladığı desteklerin bu bağlamda önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Kredi, nakdi yardım ve faizsiz borç gibi desteklerin, gazetecilik faaliyetlerinin maddi altyapısını güçlendirmeye yönelik olduğunu vurguladı. Ayrıca, dijital teknolojilerin kullanımıyla ilgili olarak gazetecilerin pasif izleyiciler değil, bu dijital ortamı şekillendiren etkin aktörler olmaları gerektiğini söyledi. Duran, gazetecilik mesleğinin geleceği için bu değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Son olarak, Duran, iletişim alanında dijital dönüşüm sürecinin önemini vurgulayarak, gazetecilerin kendi medeniyet anlayışlarını dijital dünyada yansıtma sorumluluğunu taşıdığını belirtti. Bu bağlamda, iletişim kurumlarının gazetecilerin yanında olma ve onlara destek verme konusundaki kararlılığını yineledi.

#Burhanettin Duran
#Gazetecilik
#Yapay Zeka
