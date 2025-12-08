Havalimanlarına Drone Önleme Sistemi Geliyor: "Savuran" Projesinde Sona Gelindi

Türkiye, havalimanlarındaki dron ve kuş tehditlerine karşı etkili bir çözüm geliştirmek amacıyla önemli bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelindeki havalimanlarına uygulanacak olan “kuş ve dron önleme sistemi” hakkında bilgi verdi. Bu yeni sistemle birlikte, havalimanlarında meydana gelebilecek potansiyel tehlikelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Milletlerarası Standartlarda Yerli Çözüm

Bakan Uraloğlu, uygulamaya konulacak sistemin adının "Savuran" olduğunu kaydetti. Savuran projesi, hem kuş kaynaklı riskleri hem de dron tehditlerini etkili bir şekilde tespit edip önlemek için tasarlandı. Uraloğlu, sistemin devreye girmesiyle birlikte, dron tehditlerinin öncelikle tespit edileceğini ve ardından bu tehditlerin başarılı bir şekilde bertaraf edileceğini ifade etti.

Gelişmiş Teknolojilerle Donatılmış Sistem

Savuran projesi, sadece dron tehditlerine karşı değil, aynı zamanda kuş sürülerine karşı da hassas bir yapı sunuyor. Sistem, ultrasonik akustik caydırma teknolojileri kullanarak kuş sürülerinin yönlendirilmesini sağlıyor. Bu sayede, kuşların pist ve koridorlardan güvenli bir şekilde uzaklaştırılması mümkün hale gelecek. Ayrıca, sistem gerektiğinde kendini güvenli bir alanda imha edebilme özelliğine de sahip olacak.

Kesintisiz İzleme ve Yapay Zeka Desteği

Savuran projesinin bir diğer önemli bileşeni, 7/24 izleme kapasitesine sahip olmasıdır. Çoklu sensör füzyonu ve yapay zekâ destekli tehdit analizi sistemleri, potansiyel risklerin anında değerlendirilmesine olanak tanıyacak. Bu sayede, havalimanlarındaki güvenlik seviyesinin artırılması hedefleniyor ve yolcu güvenliği ön planda tutuluyor.

Havalimanlarında yaşanan kuş ve dron olaylarının önlenmesi için hayata geçirilen bu sistem, Türkiye'nin havacılık güvenliğine yönelik önemli bir katkı sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu projeyle birlikte havalimanlarının daha güvenli hale geleceğini ve yolcu hareketliliğinin daha sağlıklı bir ortamda gerçekleşeceğini belirtti. Savuran projesinin, Türkiye'nin havacılık alanındaki yerli çözümlerine bir yenisini ekleyerek, uluslararası standartlarda bir güvenlik ağı sunması bekleniyor.