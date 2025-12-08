Dolar
42,5514 %0.04
Euro
49,6591 %0.18
Gram Altın
5.760,16 % 0,24
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Havalimanlarına Drone Önleme Sistemi Geliyor: "Savuran" Projesinde Sona Gelindi

Havalimanlarına Drone Önleme Sistemi Geliyor: "Savuran" Projesinde Sona Gelindi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Havalimanlarına Drone Önleme Sistemi Geliyor: "Savuran" Projesinde Sona Gelindi
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye, havalimanlarındaki dron ve kuş tehditlerine karşı etkili bir çözüm geliştirmek amacıyla önemli bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelindeki havalimanlarına uygulanacak olan “kuş ve dron önleme sistemi” hakkında bilgi verdi. Bu yeni sistemle birlikte, havalimanlarında meydana gelebilecek potansiyel tehlikelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Milletlerarası Standartlarda Yerli Çözüm

Bakan Uraloğlu, uygulamaya konulacak sistemin adının "Savuran" olduğunu kaydetti. Savuran projesi, hem kuş kaynaklı riskleri hem de dron tehditlerini etkili bir şekilde tespit edip önlemek için tasarlandı. Uraloğlu, sistemin devreye girmesiyle birlikte, dron tehditlerinin öncelikle tespit edileceğini ve ardından bu tehditlerin başarılı bir şekilde bertaraf edileceğini ifade etti.

Gelişmiş Teknolojilerle Donatılmış Sistem

Savuran projesi, sadece dron tehditlerine karşı değil, aynı zamanda kuş sürülerine karşı da hassas bir yapı sunuyor. Sistem, ultrasonik akustik caydırma teknolojileri kullanarak kuş sürülerinin yönlendirilmesini sağlıyor. Bu sayede, kuşların pist ve koridorlardan güvenli bir şekilde uzaklaştırılması mümkün hale gelecek. Ayrıca, sistem gerektiğinde kendini güvenli bir alanda imha edebilme özelliğine de sahip olacak.

Kesintisiz İzleme ve Yapay Zeka Desteği

Savuran projesinin bir diğer önemli bileşeni, 7/24 izleme kapasitesine sahip olmasıdır. Çoklu sensör füzyonu ve yapay zekâ destekli tehdit analizi sistemleri, potansiyel risklerin anında değerlendirilmesine olanak tanıyacak. Bu sayede, havalimanlarındaki güvenlik seviyesinin artırılması hedefleniyor ve yolcu güvenliği ön planda tutuluyor.

Havalimanlarında yaşanan kuş ve dron olaylarının önlenmesi için hayata geçirilen bu sistem, Türkiye'nin havacılık güvenliğine yönelik önemli bir katkı sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu projeyle birlikte havalimanlarının daha güvenli hale geleceğini ve yolcu hareketliliğinin daha sağlıklı bir ortamda gerçekleşeceğini belirtti. Savuran projesinin, Türkiye'nin havacılık alanındaki yerli çözümlerine bir yenisini ekleyerek, uluslararası standartlarda bir güvenlik ağı sunması bekleniyor.

#Gündem Haberleri
#İstanbul Havalimanı
Esennur Ezgi Kimdir ve Neden Gündemde?
Esennur Ezgi Kimdir ve Neden Gündemde?
#Gündem / 08 Aralık 2025
Gonca Vuslateri'nin Kiraz Alımındaki Şaşırtıcı Fiyat
Gonca Vuslateri'nin Kiraz Alımındaki Şaşırtıcı Fiyat
#Magazin / 08 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
WhatsApp Çöktü Mü? 8 Aralık WhatsApp Web'e Neden Girilmiyor?
WhatsApp Çöktü Mü? 8 Aralık WhatsApp Web'e Neden Girilmiyor?
Gündem
Orkun Işıtmak Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu Hakkında Bilgiler
Orkun Işıtmak Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu Hakkında Bilgiler
Mersin'de Üretici Krizi: Maliyetler ve Teklifler Arasında Kalan Tarım
Mersin'de Üretici Krizi: Maliyetler ve Teklifler Arasında Kalan Tarım
Güncel Emekli Promosyonu Kampanyaları Aralık 2025
Güncel Emekli Promosyonu Kampanyaları Aralık 2025
7 Aralık Süper Loto Sonuçları Açıklandı – İşte Kazandıran Numaralar!
7 Aralık Süper Loto Sonuçları Açıklandı – İşte Kazandıran Numaralar!
AÖF Soruları Ne Zaman Yayınlanacak? Sınav Bitti, Gözler Sonuçlarda!
AÖF Soruları Ne Zaman Yayınlanacak? Sınav Bitti, Gözler Sonuçlarda!
Sivas Akıncılar Belediyesi’nden 55 KPSS ile Memur Alımı Duyurusu Geldi
Sivas Akıncılar Belediyesi’nden 55 KPSS ile Memur Alımı Duyurusu Geldi
Şans Topu sonuçları belli oldu: 5+1 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti!
Şans Topu sonuçları belli oldu: 5+1 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti!
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft