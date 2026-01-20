Hava Sıcaklığı Sıfırın Altına Düştü: Kent Adeta Buz Tutmuş Durumda

Edirne'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği günlerde, gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava, kentte adeta bir kış manzarası oluşturdu. Sıcaklıkların en düşük eksi 1, en yüksek eksi 8 derece olarak ölçüldüğü bu dönemde, halk arasında 'Göl Baba' olarak bilinen göletin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Buz Tutmuş Göl ve Mahsur Kalan Kayıklar

Merkeze bağlı Büyükdöllük ve Değirmenyeni köyleri arasında yer alan göletin sabah saatlerinde görüntüsü, bölge sakinlerinin şaşkınlığını artırdı. Göl yüzeyinin tamamen buzla kaplanması sonucu bazı balıkçı kayıkları su üzerinde mahsur kalırken, çevredeki vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekti. Ayrıca, Tunca Nehri'nin Değirmenyeni köyünden geçen kısmında da benzer bir durum gözlemlendi; su yüzeyi buz tutarak doğal bir görüntü oluşturdu.

Yerel Halkın Değerlendirmeleri

Değirmenyeni köyünde yaşayan İsmail Özel, göletin uzun bir süredir bu şekilde buz tutmadığını ifade etti. Özel, "Her yıl bu şekilde olmuyor. Bu sene hava şartları biraz daha sert geçtiği için buz tuttu. Bu donun zamanında olması ürün için de iyi. Mahsule iyi gelecek," şeklinde konuştu. Ayrıca, bu tür kış manzaralarının hem yerel halk hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için bir cazibe oluşturduğunu belirtti.

Bu yıl yaşanan soğuk hava koşulları, Edirne’nin kış mevsimindeki iklim değişikliklerini de gözler önüne seriyor. Uzmanlar, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, tarımsal ürünler üzerindeki etkilerini de değerlendirmeye alacaklarını ifade ediyor. Kışın bu sert geçişinin, bölge ekosistemine nasıl yansıyacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.