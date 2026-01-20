Dolar
43,2747 %0.03
Euro
50,8156 %0.77
Gram Altın
6.627,19 % 2,01
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Hava Sıcaklığı Sıfırın Altına Düştü: Kent Adeta Buz Tutmuş Durumda

Hava Sıcaklığı Sıfırın Altına Düştü: Kent Adeta Buz Tutmuş Durumda

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Hava Sıcaklığı Sıfırın Altına Düştü: Kent Adeta Buz Tutmuş Durumda
Okunma Süresi: 2 dk

Edirne'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği günlerde, gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava, kentte adeta bir kış manzarası oluşturdu. Sıcaklıkların en düşük eksi 1, en yüksek eksi 8 derece olarak ölçüldüğü bu dönemde, halk arasında 'Göl Baba' olarak bilinen göletin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Buz Tutmuş Göl ve Mahsur Kalan Kayıklar

Merkeze bağlı Büyükdöllük ve Değirmenyeni köyleri arasında yer alan göletin sabah saatlerinde görüntüsü, bölge sakinlerinin şaşkınlığını artırdı. Göl yüzeyinin tamamen buzla kaplanması sonucu bazı balıkçı kayıkları su üzerinde mahsur kalırken, çevredeki vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekti. Ayrıca, Tunca Nehri'nin Değirmenyeni köyünden geçen kısmında da benzer bir durum gözlemlendi; su yüzeyi buz tutarak doğal bir görüntü oluşturdu.

Yerel Halkın Değerlendirmeleri

Değirmenyeni köyünde yaşayan İsmail Özel, göletin uzun bir süredir bu şekilde buz tutmadığını ifade etti. Özel, "Her yıl bu şekilde olmuyor. Bu sene hava şartları biraz daha sert geçtiği için buz tuttu. Bu donun zamanında olması ürün için de iyi. Mahsule iyi gelecek," şeklinde konuştu. Ayrıca, bu tür kış manzaralarının hem yerel halk hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için bir cazibe oluşturduğunu belirtti.

Bu yıl yaşanan soğuk hava koşulları, Edirne’nin kış mevsimindeki iklim değişikliklerini de gözler önüne seriyor. Uzmanlar, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, tarımsal ürünler üzerindeki etkilerini de değerlendirmeye alacaklarını ifade ediyor. Kışın bu sert geçişinin, bölge ekosistemine nasıl yansıyacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

#Edirne
#Soğuk Hava
#Tunca Nehri
#Göl Baba
#Buzlanma
#Balıkçı Kayıkları
#Mahsuller
Bilim İnsanları Hava Temizleyicilerinin Etkisiz Olduğunu Kanıtladı
Bilim İnsanları Hava Temizleyicilerinin Etkisiz Olduğunu Kanıtladı
#Gündem / 20 Ocak 2026
Spor Muhabiri Funda Tatlıöz'e Saldırı: Abisi Bahadır Tatlıöz Sosyal Medyada Tepki Gösterdi
Spor Muhabiri Funda Tatlıöz'e Saldırı: Abisi Bahadır Tatlıöz Sosyal Medyada Tepki Gösterdi
#Magazin / 20 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
2026 Ramazan Ayı ve Bayram Tarihleri Açıklandı
2026 Ramazan Ayı ve Bayram Tarihleri Açıklandı
Gündem
Şahika Ercümen Kimdir? Dünya Rekortmeni Milli Dalışçının Hayatı
Şahika Ercümen Kimdir? Dünya Rekortmeni Milli Dalışçının Hayatı
X Sosyal Medya Platformu, En İyi Makale İçin 1 Milyon Dolar Ödül Verecek
X Sosyal Medya Platformu, En İyi Makale İçin 1 Milyon Dolar Ödül Verecek
Galatasaray-Atletico Madrid Maçına Doğru: Lucas Torreira'nın Açıklamaları
Galatasaray-Atletico Madrid Maçına Doğru: Lucas Torreira'nın Açıklamaları
Şeker Pancarı Üretiminde Rekor: 2,9 Milyon Ton Hedefleniyor
Şeker Pancarı Üretiminde Rekor: 2,9 Milyon Ton Hedefleniyor
Ünlü Manken Deniz Akkaya Hakkında Tutuklama İddialarına Yanıt Verdi
Ünlü Manken Deniz Akkaya Hakkında Tutuklama İddialarına Yanıt Verdi
Atlas'ın Annesini Tehdit Eden İki Kişi Daha Gözaltına Alındı
Atlas'ın Annesini Tehdit Eden İki Kişi Daha Gözaltına Alındı
Bilal Hancı Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
Bilal Hancı Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft