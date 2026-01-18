Dolar
Hamaney: ABD Başkanı'nı Suçlu Görüyoruz

Okunma Süresi: 2 dk

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da düzenlediği bir konuşmada ABD ve İsrail'i hedef alarak son dönemdeki toplumsal olaylar ve can kayıplarından sorumlu tuttu. Hamaney, ABD Başkanı'nın İran üzerindeki etkisini eleştirerek, "Amaçları İran'ı yutmaktı" ifadelerini kullandı.

Protestolar ve Dış Güçler

Son günlerde İran’da yaşanan protestolar, ülkedeki siyasi ve sosyal gerilimleri artırırken, Ayetullah Hamaney bu olayları bir "fitne" olarak nitelendirdi. Hamaney, Washington yönetiminin İran üzerindeki kontrol çabalarının uzun yıllardır devam ettiğini belirtti. Protestoların dış güçler tarafından kışkırtıldığını savunan Hamaney, ABD Başkanı'nın doğrudan bu süreçte aktif rol aldığını öne sürdü.

ABD Başkanı'nın Rolü

Hamaney, yaptığı açıklamada, "Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi," diye vurguladı. Bu durumun, ABD'nin İran’a yönelik stratejik hedeflerinin bir parçası olduğunu iddia eden Hamaney, can kayıpları ve maddi zararlar nedeniyle ABD Başkanı’nı suçlu olarak gördüğünü ifade etti. Bu açıklamalar, İran'ın iç dinamikleri ve dış politikası açısından önemli bir dönemeç oluşturuyor.

Bölgesel Gerilimler ve Savunma Hakları

Bölgedeki askeri gerilimin arttığı bir dönemde, Hamaney, İran'ın bir savaş arayışında olmadığını ancak herhangi bir saldırıya karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti. Özellikle ABD ve İsrail'in istihbarat faaliyetlerine dikkat çeken Hamaney, "İran'ı bir savaşa sürüklemek istemiyoruz ancak savunma haklarımız saklıdır," dedi. Bu bağlamda, İran'ın ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini vurguladı.

Hamaney, ayrıca, ABD ve İsrail'in son olaylarda parmağının olduğuna dair somut delillerin mevcut olduğunu ve İran halkının bu fitnenin arkasındaki yerli ve uluslararası suçluların peşini bırakmayacağını ifade etti. Bu çerçevede, İran'ın siyasi duruşu ve bölgedeki stratejik hedefleri yeniden gündeme gelmiş oldu.

