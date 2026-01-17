Dolar
Yayınlanma
14
Güngören'deki Cinayet Davasında Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı
Okunma Süresi: 2 dk

Güngören'de 14 Ocak akşamı meydana gelen ve Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran cinayet olayıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybetmesine neden olan 15 yaşındaki E.Ç.'nin ifadesi, olayın seyrini ve yaşananların arka planını aydınlatıyor.

Kavganın Sebebi 'Yan Bakma' İddiası

Olayın meydana geldiği saat 20.20 sıralarında, Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, bir kafeden çıkan iki grup arasında 'yan bakma' sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, E.Ç. isimli zanlı, sustalı bir bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaraladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin Hızlı Müdahalesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından zanlı E.Ç.'yi suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, E.Ç. Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

E.Ç.'nin İfadesi ve Olayın Detayları

E.Ç.’nin ifadesinde olay günü arkadaşlarıyla birlikte kafede oturduğunu belirtmesi dikkat çekti. Zanlı, arkadaşlarıyla kafeden çıktıktan sonra Atlas Çağlayan’ın kendisine "Ne bakıyorsun?" diyerek küfrettiğini ve üzerine geldiğini ifade etti. E.Ç., bu sırada üzerindeki bıçağı çıkartarak, karnına bir kez vurarak saldırıda bulunduğunu aktardı. Olayın ardından Atlas Çağlayan yere düştü ve zanlı, arkadaşlarının kendisine yönelik saldırısına maruz kaldı. E.Ç., yanındaki arkadaşına bıçağı teslim ettiğini ve polislerin gelmesiyle birlikte yakalandığını söyledi. Ayrıca, Atlas Çağlayan ile daha önce tanışmadığını ve suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Acılı Aile ve Tepkiler

Olayın ardından, Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, yaşadığı acıyı dile getirerek, “Benim yavrumun ömrü 16 yıl mıydı? Benim çocuğumu aldılar benden. Gittiğimde can çekişiyordu. Yüzü mosmor olmuştu. Çocuğumu bıçaklamışlar iki yerinden. Yavrumu aldı bu caniler bizden” şeklinde konuştu. Bu tür olayların toplumda yarattığı derin üzüntü, cinayetin ardından birçok kesimden tepki topladı.

Türkiye’nin gençleri arasındaki şiddet olayları ve bu tür trajik durumların önlenmesi için sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Olayın yargı süreci devam ederken, toplumun bu meseleye olan hassasiyeti artarak sürüyor.

