Güneydoğu Anadolu'dan 9 Ayda 2,6 Milyar Dolarlık Hububat İhracatı

Güneydoğu Anadolu'dan 9 Ayda 2,6 Milyar Dolarlık Hububat İhracatı

Güneydoğu Anadolu'dan 9 Ayda 2,6 Milyar Dolarlık Hububat İhracatı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), 2023 yılının ilk dokuz ayında gerçekleştirilen hububat ihracatıyla dikkat çekici bir rakama ulaştı. Bölgeden yapılan ihracat, 2,6 milyar doları buldu ve bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 oranında bir artış anlamına geliyor.

İhracatta Irak ve Suriye'nin Önemi

GAİB’in verilerine göre, bölgenin hububat ihracatında en büyük pazar Irak oldu. Irak'a yapılan ihracat, 725,9 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Suriye pazarında ise dikkat çekici bir büyüme gözlemlendi. Suriye'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,8 oranında bir artış gösterdi. Bu durum, bölgedeki ticaretin dinamiklerini ve pazarlara olan talebin artışını ortaya koyuyor.

İnovasyon ve Sürdürülebilir Büyüme Vurgusu

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, ihracatın geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Kadooğlu, "Küresel fiyat dalgalanmalarına karşı dirençli, inovasyona dayalı bir ihracat modeliyle sürdürülebilir büyümeyi tüm pazarlarda kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Aynı zamanda, Türkiye'nin toplam ihracatında hububat sektörünün yüzde 4,5 paya sahip olduğunu ve bölgedeki payının ise yaklaşık yüzde 30 olduğunu belirtti.

Tarım ve Gıda Sektöründeki Güçlü Temel

Kadooğlu, "Bu fark, tarımsal üretimden işlenmiş gıda ihracatına kadar uzanan zincirdeki disiplinin, güvenilirliğin ve yıllar içinde gelişen güçlü sanayi kültürünün bir sonucudur" diyerek, bölgenin ekonomik omurgasını oluşturan hububat sektörünün önemine dikkat çekti. İhracat rakamları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarım ve gıda alanındaki potansiyelinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

