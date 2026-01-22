Dolar
Gümüşhane Belediyesinden Özkürtün’e Araç ve Personel Desteği

Gümüşhane Belediyesinden Özkürtün'e Araç ve Personel Desteği
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı, yer yer 1 metreyi aşan kalınlıklarla ulaşımı aksatmış ve yaşamı zorlaştırmıştır. Bu durum karşısında Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut'un yardım talebine duyarsız kalmayan Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, bölgeye iş makineleri ve personel göndererek acil destek sağladı. Başkan Başer'in doğrudan koordine ettiği çalışmalar neticesinde kapalı yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşım Sorunları

Özkürtün beldesinde yaşanan yoğun kar yağışı, Cumhuriyet tarihinin en ağır kış şartlarından birini ortaya koydu. Bu durum, bölge halkının günlük yaşamını olumsuz etkiledi; ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşandı. Özkürtün Belediyesi, karşılaştığı zorluklar nedeniyle Gümüşhane Belediyesi'nden destek talep etti. Başkan Turgut'un yaptığı telefon görüşmesi üzerine, Gümüşhane Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti.

Gümüşhane Belediyesi'nin Hızlı Müdahalesi

Gümüşhane Belediyesi ekipleri, Başkan Vedat Soner Başer'in talimatları doğrultusunda bölgeye ulaştı. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Öncelikli olarak ana yolların açılması hedeflenirken, çalışmalar sonucunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı. Ekiplerin kararlı ve özverili çalışmaları sayesinde, vatandaşların yaşadığı mağduriyetler en aza indirildi.

Koordineli Çalışmalar ve Destek Mesajları

Gümüşhane Belediyesi'nin yürüttüğü koordineli çalışmalar, bölgedeki yaşamın normale dönmesine katkı sağladı. Başkan Vedat Soner Başer, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut’un destek talebine karşılık vermenin kendileri için bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Özkürtün’de yaşanan yoğun kar yağışının ardından ekiplerimizi hızla yönlendirdik. Ulaşımın sağlanması için çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede tüm yollar açılacak” dedi.

Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Gümüşhane Belediyesi'nin sağladığı desteğin önemini vurgulayarak, “Beldemiz bu yıl oldukça yoğun bir kar aldı. Kendi ekiplerimizle sahadayız ancak Gümüşhane Belediyesi'nin desteği çalışmalarımıza büyük güç kattı. Bu zorlu süreçte verilen destekten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

