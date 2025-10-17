Green Card Dolandırıcılığına Karşı Uyarılar

Şikayetvar, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet hakkı sağlayan Green Card çekilişi için başvuru sürecinin Ekim ayı içinde başlayacağını duyurdu. Dolandırıcılık olaylarının artması nedeniyle, başvuru sahiplerinin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Başvuruların yaklaşık bir ay süreceği ve bu süre zarfında teknik aksaklıklar yaşanabileceği göz önünde bulundurulduğunda, işlemlerin son güne bırakılmaması önerilmektedir.

Green Card Başvuru Şartları

Şikayetvar tarafından yapılan açıklamada, Green Card çekilişine katılmanın bazı katı şartları olduğu ifade edildi. Bu şartları yerine getirmeyen adayların, kazansalar bile vize mülakatından geçemeyecekleri belirtildi. Başvuru yapacak kişilerin ABD'nin belirlediği uygun ülkelerden birinin vatandaşı olmaları gerektiği, Türkiye'nin de bu ülkeler arasında yer aldığı bildirildi. Eğitim veya iş deneyimi şartlarından birine sahip olunması gerektiği, ilk şartın en az lise mezuniyeti, ikinci şartın ise son beş yıl içinde en az iki yıl profesyonel bir iş deneyimi olduğu açıklandı.

En Sık Yapılan Hatalar

Başvuru sürecinde sıkça karşılaşılan hatalar arasında, başvuru fotoğrafının yanlış formatta olması, bilgi gizleme gibi davranışlar yer alıyor. Adayların, başvuru fotoğrafının 5x5 cm boyutlarında, beyaz arka planda ve son altı ay içinde çekilmiş olması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, gözlük, şapka ve kulaklık gibi aksesuarların kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. Evli olan adayların, eş ve 21 yaş altındaki bekar çocuk bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeleri gerektiği, aksi takdirde vize reddi ile karşılaşabilecekleri ifade edildi. Formda yalnızca İngilizce karakterlerin kabul edildiği, bu nedenle özel karakterlerin kullanılmaması gerektiği belirtildi. Başvuru sonrası verilen onay numarasının (Confirmation Number) ise sonuç kontrolü için kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Şikayetvar'a ulaşan bildirimler, bazı sahte Green Card danışmanlık firmalarının insanları dolandırmaya çalıştığını göstermektedir. ABD hükümetinin, çekiliş sonuçlarını e-posta veya telefon yoluyla bildirmediği belirtildi. Adayların 'Tebrikler kazandınız' veya 'İşleminizi tamamlamak için ödeme yapın' gibi mesajlara itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı. Başvuru sürecinde herhangi bir ücret talep edilmediği, bu nedenle sahte danışmanlık firmalarının talep ettiği 'başvuru ücreti' gibi ödemelerin dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi. Kazanıp kazanmadığınızı öğrenmenin tek güvenilir yolunun resmi site üzerinden onay numarası ile sorgulama yapmak olduğu kaydedildi.

Mağduriyetler ve Şikayetler

Şikayetvar’a ulaşan bazı kullanıcılar, dolandırıcılık mağduru olduklarını belirterek yaşadıkları sorunları aktardılar. Örneğin, bir danışmanlık firmasının 3 bin 250 TL ön başvuru ücreti talep ettiğini ve bu süreçte 16 bin TL sağlık raporu ücreti istendiğini bildiren bir kullanıcının, bu taleplerin resmi prosedürlere aykırı olduğunu anladığı ve iade talep ettiği ifade edildi. Ayrıca, bir başka kullanıcı, Green Card başvurusu için bir internet sitesi üzerinden kredi kartıyla toplamda 2 bin 431 USD ödediğini, ancak sonrasında dolandırıldığını ve paranın iadesini talep ettiğini belirtti. Diğer bir mağdur ise, bir danışmanlık firması tarafından acil ödeme talebiyle yanıltıldığını ve bu durumdan dolayı şikayette bulunduğunu aktardı. Bu tür mağduriyetlerin önlenmesi için dikkatli olunması ve dolandırıcılara karşı tedbirli davranılması gerektiği vurgulandı.