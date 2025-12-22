Gaziantep FK ve Galatasaray Maç Tarihi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 18. ve 19. haftalarında oynanacak maçların programını duyurdu. Bu kapsamda, Gaziantep FK'nın Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın tarihi ve saati netleşti. Kırmızı-siyahlı takım, 17 Ocak 2024 tarihinde, Cumartesi günü saat 20:00'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

TFF'nin Duyurusu ve Maç Programı

TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig’de 18. hafta maçları 17 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Bu hafta içerisinde oynanacak diğer müsabakalar da şu şekilde sıralanıyor: 17 Ocak Cumartesi günü saat 17:00’de RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Ardından saat 20:00’de Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

18 Ocak Pazar günü ise futbolseverler için farklı karşılaşmalar gerçekleşecek. Kasımpaşa, Antalyaspor ile saat 14:30’da oynarken, Gençlerbirliği ile Samsunspor saat 17:00’de, Kocaelispor ile Trabzonspor ise aynı saatte karşılaşacak. Günün diğer önemli maçı ise saat 20:00’de Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek.

19 Ocak Pazartesi günü program ise Konyaspor ile Eyüpspor arasında saat 17:00’deki maçla başlayacak. Aynı gün saat 20:00’de Göztepe, Çaykur Rizespor ile ve Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaşacak.

19. Haftanın Maçları

19. haftanın maç programı da 23 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Trabzonspor, Kasımpaşa ile saat 20:00’de karşılaşacak. 24 Ocak Cumartesi günü saat 14:30’da Kayserispor, RAMS Başakşehir ile, 17:00’de Samsunspor, Kocaelispor ile mücadele edecek. Aynı gün saat 20:00’de Fatih Karagümrük, Galatasaray ile bir araya gelecek.

25 Ocak Pazar günü ise Gaziantep FK, Konyaspor ile saat 14:30’da sahaya çıkacak. Bu tarihte ayrıca Antalyaspor ile Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor saat 17:00’de karşılaşacak. Günün son maçı ise saat 20:00’de Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak. 26 Ocak Pazartesi günü ise Eyüpspor, Beşiktaş ile saat 20:00’de karşılaşarak bu haftayı tamamlayacak.

Bu maçlar, Süper Lig’in ikinci yarısının heyecanını artırırken, takımların ligdeki hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyor. Gaziantep FK, Galatasaray karşısında alacağı sonuçla hem moral bulmayı hem de ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.