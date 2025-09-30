Dolar
41,5968 %0,23
Euro
48,8097 %0,44
Gram Altın
5.175,18 % 0,96
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Galatasaray Liverpool Maçı Canlı Şifresiz Yayın Bilgileri

Galatasaray Liverpool Maçı Canlı Şifresiz Yayın Bilgileri

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Galatasaray Liverpool Maçı Canlı Şifresiz Yayın Bilgileri
Okunma Süresi: 2 dk

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Galatasaray, İngiliz futbolunun köklü kulübü Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele, Türk futbolu için büyük bir öneme sahip. Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki iddiasını göstereceği bu kritik karşılaşmayı izlemek isteyenler, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgileri araştırıyor.

Galatasaray Liverpool Maçı Ne Zaman Oynanacak?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 30 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek. Büyük heyecana sahne olacak bu maç, RAMS Park'ta saat 22:00'de başlayacak. Galatasaray, bu mücadelede hem kendi taraftarını hem de Avrupa futbolunu etkilemeyi hedefliyor. Taraftarlar, bu tarihi karşılaşma için geri sayım yapmaya başladı.

Maçın Hakemi ve Hakem Kadrosu

Karşılaşmanın hakemi olarak Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin atanmış durumda. Turpin’in yardımcı hakemleri Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacakken, dördüncü hakem olarak Jeremy Stinat görev alacak. Bu deneyimli hakem kadrosu, maçın adil ve profesyonel bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

Galatasaray Liverpool Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Galatasaray – Liverpool mücadelesi, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT, tüm futbolseverlerin bu önemli mücadeleyi ücretsiz olarak takip etmesini sağlayacak. Ayrıca, TRT'nin dijital platformu üzerinden de maçın canlı yayınına erişim mümkün olacak. Bu sayede, taraftarlar istedikleri yerden Galatasaray’ın Liverpool karşısındaki performansını anlık olarak izleyebilecekler.

Galatasaray’ın Kadrosunda Kimler Yer Alıyor?

Galatasaray, Liverpool karşısına tam kadro çıkmayı planlıyor. Takımın önemli isimlerinden Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra Süper Lig'de Alanyaspor ile oynanan maçta son dakikalarda forma giymişti ve Liverpool karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Ayrıca, Alanyaspor maçında baygınlık geçiren Lucas Torreira'nın da sağlığına kavuşarak bu kritik karşılaşmada sahada olması bekleniyor. Galatasaray, taraftarlarının büyük desteği ile güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Maçın Detayları

Tarih: 30 Eylül 2025, Salı
Saat: 22:00
Stadyum: RAMS Park
Hakem: Clement Turpin (Fransa)
Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz)
Galatasaray Kadrosu: Tam kadro, Osimhen ve Torreira hazır

Bu mücadele, sadece sonuç açısından değil, aynı zamanda her iki takımın futbolseverler üzerindeki etkisi açısından da büyük bir heyecan kaynağı. Galatasaray, Avrupa'daki güçlü performansını sürdürmek ve Liverpool karşısında önemli bir zafer elde etmek için sahaya çıkacak.

#Futbol
#Galatasaray
#Gündem
#İngiltere
#Trt
#Uefa Şampiyonlar Ligi
#Liverpool
2026 Asgari Ücret Belirlemesi ve Güncel Rakamlar
2026 Asgari Ücret Belirlemesi ve Güncel Rakamlar
#Gündem / 30 Eylül 2025
ASF TV Kurucusu ve Sahibi Kimdir?
ASF TV Kurucusu ve Sahibi Kimdir?
#Genel / 29 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Bahadır Erdem Kimdir? Hukukçu, Akademisyen ve Siyasetçi
Bahadır Erdem Kimdir? Hukukçu, Akademisyen ve Siyasetçi
Gündem
Aksu'da CHP'li 6 Meclis Üyesi İstifa Etti
Aksu'da CHP'li 6 Meclis Üyesi İstifa Etti
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham sakatlandı: Sergen Yalçın’dan ilk açıklama
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham sakatlandı: Sergen Yalçın’dan ilk açıklama
Tüketici Mahkemesi’nden Bankaya 250 Bin TL Ceza: Emsal Nitelikte Karar
Tüketici Mahkemesi’nden Bankaya 250 Bin TL Ceza: Emsal Nitelikte Karar
Hac Kurası 2026: Çekiliş Ne Zaman Yapılacak, Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?
Hac Kurası 2026: Çekiliş Ne Zaman Yapılacak, Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?
Milli Ara Tarihleri 2025: Süper Lig’e Ne Zaman Ara Verilecek, Ne Zaman Başlayacak?
Milli Ara Tarihleri 2025: Süper Lig’e Ne Zaman Ara Verilecek, Ne Zaman Başlayacak?
KYK Ek Yurt Başvurusu 2025: Tarih ve Başvuru Şartları Belli Oldu
KYK Ek Yurt Başvurusu 2025: Tarih ve Başvuru Şartları Belli Oldu
2025 Fındık Fiyatları: Üretici ve Tüketici İçin Güncel Rakamlar
2025 Fındık Fiyatları: Üretici ve Tüketici İçin Güncel Rakamlar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft