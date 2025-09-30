Galatasaray Liverpool Maçı Canlı Şifresiz Yayın Bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Galatasaray, İngiliz futbolunun köklü kulübü Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele, Türk futbolu için büyük bir öneme sahip. Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki iddiasını göstereceği bu kritik karşılaşmayı izlemek isteyenler, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgileri araştırıyor.

Galatasaray Liverpool Maçı Ne Zaman Oynanacak?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 30 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek. Büyük heyecana sahne olacak bu maç, RAMS Park'ta saat 22:00'de başlayacak. Galatasaray, bu mücadelede hem kendi taraftarını hem de Avrupa futbolunu etkilemeyi hedefliyor. Taraftarlar, bu tarihi karşılaşma için geri sayım yapmaya başladı.

Maçın Hakemi ve Hakem Kadrosu

Karşılaşmanın hakemi olarak Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin atanmış durumda. Turpin’in yardımcı hakemleri Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacakken, dördüncü hakem olarak Jeremy Stinat görev alacak. Bu deneyimli hakem kadrosu, maçın adil ve profesyonel bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

Galatasaray Liverpool Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Galatasaray – Liverpool mücadelesi, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT, tüm futbolseverlerin bu önemli mücadeleyi ücretsiz olarak takip etmesini sağlayacak. Ayrıca, TRT'nin dijital platformu üzerinden de maçın canlı yayınına erişim mümkün olacak. Bu sayede, taraftarlar istedikleri yerden Galatasaray’ın Liverpool karşısındaki performansını anlık olarak izleyebilecekler.

Galatasaray’ın Kadrosunda Kimler Yer Alıyor?

Galatasaray, Liverpool karşısına tam kadro çıkmayı planlıyor. Takımın önemli isimlerinden Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra Süper Lig'de Alanyaspor ile oynanan maçta son dakikalarda forma giymişti ve Liverpool karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Ayrıca, Alanyaspor maçında baygınlık geçiren Lucas Torreira'nın da sağlığına kavuşarak bu kritik karşılaşmada sahada olması bekleniyor. Galatasaray, taraftarlarının büyük desteği ile güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Maçın Detayları

Tarih: 30 Eylül 2025, Salı

Saat: 22:00

Stadyum: RAMS Park

Hakem: Clement Turpin (Fransa)

Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz)

Galatasaray Kadrosu: Tam kadro, Osimhen ve Torreira hazır

Bu mücadele, sadece sonuç açısından değil, aynı zamanda her iki takımın futbolseverler üzerindeki etkisi açısından da büyük bir heyecan kaynağı. Galatasaray, Avrupa'daki güçlü performansını sürdürmek ve Liverpool karşısında önemli bir zafer elde etmek için sahaya çıkacak.