Fiyatları Eleştiren Müşteriyle Alay Eden Bedri Usta Özür Diledi

Bedri Usta'nın Kalamış şubesinde bir akşam yemeği sonrası ortaya çıkan yüksek hesap tartışması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Yaklaşık 4.000 TL'lik hesapla ilgili müşteri tarafından yapılan paylaşım, Bedri Usta'nın sert yanıtı ile birlikte büyük tepkilere neden oldu. Gelen eleştirilerin ardından Bedri Usta, sosyal medya üzerinden özür diledi.

Yüksek Hesap ve Sosyal Medya Tepkisi

Bir müşteri, Bedri Usta'nın Kalamış şubesinde üç kişi (biri bebek) için alkolsüz bir akşam yemeği yediğini belirterek adisyonunu paylaştı. Müşteri, yemek ve kuver ücretinin toplamda 3.600 TL olduğunu, 400 TL'lik vale ücreti ile birlikte toplam maliyetin 4.000 TL'ye ulaştığını ifade etti. Menüsündeki lahmacunun 290 TL, çorbanın ise 380 TL gibi fiyatlarla sunulmasını eleştiren müşteri, bu fiyatların makul sınırları aştığını vurguladı. Paylaşım, kısa sürede X platformunda binlerce etkileşim aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın İncelemesi

Yüksek hesapla ilgili gelen yoğun şikayetler üzerine, Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu restoranda denetim gerçekleştirdiğini açıkladı. Denetimler sonucunda Fiyat Etiket Yönetmeliği'ne aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı unsurlar tespit edildi. Bu bulgular ışığında işletmeye idari ceza uygulandı ve dosya Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildi.

Bedri Usta'nın Tepkisi ve Özrü

Denetimlerin ardından Bedri Usta, eleştirilen paylaşımı alıntılayarak "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör" ifadesiyle yanıt verdi. Ancak gelen tepkilerin artması üzerine, Instagram'da bir video yayınlayarak, restoranlarının sosyal medyada gündem olması sonucunda dolup taştığını öne sürdü. Bedri Usta, "Millet neyin ne olduğunu biliyor" diyerek durumun farkında olduklarını belirtti. Sonrasında ise üslubundan dolayı kırılan herkesten içtenlikle özür diledi.

Bedri Usta'nın Kimliği ve Başarı Hikayesi

Bedri Usta, gerçek adı Bedrettin Aydoğdu olan ünlü kebap ustasıdır. 1970 yılında Mardin'in Altıyol (Midyat) köyünde dünyaya gelen Aydoğdu, ailesiyle birlikte 7 yaşında Adana'ya göç etti. Çocuk yaşta kebapçılığa adım atan Aydoğdu, "Doğuştan Kebapçı" lakabını aldı. Zorlu bir yaşam mücadelesinin ardından sokak tezgahından kendi markasını kurmayı başardı. İstanbul'da köprü altında yaşadığı dönemler oldu; 14 yaşında evlendi ve azmiyle başarıya ulaştı. MasterChef Türkiye'ye konuk olan Bedri Usta, 2022 yılında "Ustalıkla Pişer Hayat" adlı otobiyografik kitabını yayımladı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşarak fenomen haline geldi.

Bedri Usta restoranları, ağırlıklı olarak İstanbul'da yer almakta olup, Adana kebabı ve ocakbaşı konsepti ile tanınmaktadır. Restoran zincirinin önemli şubeleri arasında Kalamış, Suadiye, Çiftehavuzlar ve Kızıltoprak bulunmaktadır. Güncel olarak 10'dan fazla şubesi bulunan Bedri Usta'nın, yurt dışı ve Bodrum'da yeni şube açma planları olduğu belirtilmektedir.